Wittstock

Auf den Schulhöfen toben Kinder wieder ausgelassen: Ein gutes Stück Normalität kehrt in diesen Tagen zurück an die Grundschulen in Wittstock und der Gemeinde Heiligengrabe. Die aktuelle Eindämmungsverordnung des Landes macht das möglich. Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz an mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen unter 50, dürfen die Grundschulen für den Präsenzunterricht öffnen, auch wenn die Hygieneregeln mit Tests, Mund-Nase-Schutz und Abständen bleiben.

Schule in Heiligengrabe versucht den Spagat

„Wir sind ohne große Probleme wieder in den Normalbetrieb gestartet“, sagt Jörn Atlas, Schulleiter der Nadelbachgrundschule in Heiligengrabe. Und: „Wir werden in den letzten Schulwochen den Spagat zwischen nicht so strengem Unterricht und Pflege sozialer Kontakte üben.“ Der Unterricht im Klassenverband ist für die Kinder wichtig und angenehmer. Die Leistung der Eltern in den vergangenen Monaten ist aus seiner Sicht nicht hoch genug zu wertzuschätzen.

An der Diesterweg-Grundschule in Wittstock läuft seit Montag der normale Unterrichtsbetrieb nach langer Corona-Zwangspause wieder. Quelle: Björn Wagener

„Schüler und Eltern sind froh. Alle haben ein Lächeln auf dem Gesicht“, sagt Thomas Winter, Schulleiter der Waldring-Grundschule in Wittstock. Dort gelten weiterhin versetzte Zeiten für die großen Pausen, damit nicht zu viele Schüler gleichzeitig auf dem Hof sind. Bis zu den Sommerferien werde versucht, einiges aufzuholen und alle Schüler möglichst auf einen einheitlichen Wissensstand zu bringen. Außerdem gehe es darum, wieder in den Schulalltag hinein zu finden.

Die Freude überwiegt

Ein ähnliches Bild an der Wittstocker Diesterweg-Grundschule: „Die Kinder sind natürlich aufgeregt, weil sie sich freuen, ihre Mitschüler wieder zu sehen. Viele haben gesagt, es fehlt ihnen, dass sie nicht mehr so lange schlafen können. Aber die Freude überwiegt“, resümiert Schulleiterin Kerstin Knacke.

Die Kinder müssten sich nun erst wieder daran gewöhnen, sich zu konzentrieren. Bis zum Beginn der Sommerferien am 24. Juni stehe die Stärkung der Klassengemeinschaft und das Aufholen von Lernstoff im Vordergrund. Gerade auf Letzteres legten die Eltern großen Wert, damit Leistungslücken geschlossen werden können, wie Kerstin Knacke sagt. „Wir planen zwar auch Projekttage, aber im Fokus steht das Bildungsziel.“

Hygienekonzept als Herausforderung

„Das Hygienekonzept weiter durchzusetzen, ist schon eine Herausforderung. Die Klassenräume sind ja nicht größer geworden“, sagt dazu Dana Hefenbrock, Elternsprecherin an der Diesterweg-Grundschule. Sie wolle zunächst einige Tage abwarten, weil sich alles erst einspielen muss. Dann wolle sie das Gespräch mit der Schulleiterin suchen, um eine Einschätzung der Situation zu bekommen.

Letztere ist schon jetzt optimistisch: „Die Abläufe sind ja geblieben. Sie finden jetzt nur mit einer größeren Schülerzahl statt. Momentan läuft es gut“, resümiert Kerstin Knacke.

Von Björn Wagener und Christamaria Ruch