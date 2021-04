Niederdeutsch-Broschüre auch mit Kyritzern, Wittstockern und Putlitzern

Kyritz

Ein „Frünn“ ist ein Freund, „de Sprook“ steht für Sprache und „nedderdüütsch“ für niederdeutsch. Die meisten sagen einfach platt. Wer mehr wissen will über eine eigenständige Kommunikation, deren Geschichte sich bis ins Mittelalter zurück verfolgen lässt, kann in neun Bundesländern Nachhelfer finden. Mit einem sehr speziellen Platt ist „Brannenborch“ dabei.

Die Broschüre „Wi räden platt“ liefert jetzt den Kompass, der zeigt, wo hier Menschen leben, die dieses immaterielle Kulturerbe pflegen. Herausgeber ist der Verein für Niederdeutsch in Brandenburg. Er führt mit dieser Schrift nach der „Plattfibel“ nun in die Uckermark und den Barnim, die Prignitz, das Havelland und in den Fläming.

Beispiele von Wittstock über Putlitz bis Kyritz

Da berichtet Heidi Schäfer unter anderem darüber, wie es dazu kam, dass auf dem schwarz-gelben Ortseingangsschild von Sewekow, auch „Sävko“ steht, - der Dorfname auf Platt - und, dass die Mundart schon in einer Kinnerschool gesprochen wird. Wittstocker haben einen eigenen Stammtisch „erfunden“ und 2016 die Lern-CD „Platt helpt“ herausgebracht.

In Putlitz kümmert sich Ulla Berndt um den Nachwuchs, der beim Theaterspielen das Hochdeutsche gekonnt außen vor lässt. Wie Plattdüütsch über Bibliotheken zu den Menschen kommt, wird am Beispiel Prenzlau beschrieben. Die Broschüre macht zudem mit niederdeutschen Autoren bekannt, zu denen Max Lindow aus Prenzlau, Annemarie Giegler aus Templin und Hermann Graebke aus dem Elbedorf Lenzen gehören. Und natürlich Ernst Stadtkus, der Zeit seines Lebens in Rehfeld bei Kyritz beheimatet war.

Die Kyritzer Plattdüütschen

Stadtkus’ Erbe ist beim Freundeskreis der Kyritzer Plattdüütschen in guten Händen. Gegründet 1992 von Frauen wie Hildegard Kloos und Lisa Selle, über die Jahrzehnte getragen von solchen Männern wie Heinz Müller und Fritz Neye, findet sich die Gemeinschaft ebenfalls im Heft „Wi räden platt“ wieder.

Eine aus der Gruppe, die ihr ebenfalls schon über viele Jahre die Treue hält, ist Lieselotte Gabel aus Dannenwalde. Für die ehemalige Lehrerin ist die Druckschrift sehr interessant und hilfreich. Sie sieht darin eine gute Visitenkarte für ehrenamtliches Engagement in Heimatkunde.

Plattnestor Fritz Neye (li.) und Hermann Trilck, der den Plattdüütsch-Chor in Kyritz leitet, sind in der Broschüre zu sehen. Quelle: Wolfgang Hörmann

„Ich wünsche mir eine Fortsetzung. Das Heft weckt bei jenen, die mit der Sprache von Fritz Reuter und Ernst Stadtkus aufgewachsen sind, wunderbare Erinnerungen. Kindern und Jugendlichen hilft es, sich mit dem Platt anzufreunden.“ Zudem taugten die Gedichte und kleinen Geschichten dazu, das einfache Leben der Menschen in der Vergangenheit besonders in den ländlichen Regionen von Brandenburg wiederzugeben.

Plattdeutsch Thema im Brandenburger Landtag

Die Herausgabe von „Wi räden Platt, Niederdeutsch in Brandenburg“ passt zeitlich gut in Bemühungen der Politik, der niederdeutschen Sprache eine stärkte Beachtung zukommen zu lassen. So wird sich der Landtag von Brandenburg bei seiner Sitzung Ende April mit einem Antrag der Partei Die Linke befassen. Deren Ziel ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Zukunft des Plattdeutschen in Brandenburg zu sichern.

„Sprachenpolitik kann einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Gleichberechtigung leisten und ist Voraussetzung für die Lebendigkeit von Sprachen. Sie ist daher von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung. Der Landtag Brandenburg bekennt sich vor diesem Hintergrund zur Verantwortung des Landes für die Bewahrung und Förderung der niederdeutschen Sprache“, heißt es im entsprechenden sogenannten Entschließungsantrag.

info Die Broschüre „Wi räden platt“ gibt es beim Verein für Niederdeutsch e.V., Charlottenstraße 31, 14467 Potsdam, Tel.: 0331/291570, Mail: mail@platt-in-brandenburg.de

Von Wolfgang Hörmann