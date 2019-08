Kuhlmühle

„Wenn wir es nicht machen, machen es andere“, dieser Satz schwebte am Sonntagnachmittag wie ein Motto über dem Hanfbauerntag in Kuhlmühle. Vor allem Marcela Kamphorst von der Laia’s Proteinhanf Gesellschaft in Berlin wies mit eindringlichen Worten immer wieder darauf hin, dass Deutschland noch immer nicht...