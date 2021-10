Alt Daber

Das erste große Oktoberfest, das das Team der Wittstocker Gaststätte „Freiraum“ initiiert hatte, lockte am Freitagabend 120 Gäste in den Pavillon nach Alt Daber. Dieser war festlich geschmückt, in der Mitte loderte ein Feuer und auf den Tischen gab es Maß Bier und herzhafte Gerichte.

„Die Location bot sich einfach super für die Veranstaltung an“, sagte Freiraumbetreiberin Mandy Eichholz. Weil das „Wittstocker Heidefest“ im Pavillon stattfand und weniger als 500 Gäste da waren, entfielen die Corona-Regeln Getestet, Genesen, Geimpft. Die Kontaktdaten wurden, aufgrund obligatorischer Voranmeldung, jedoch aufgenommen.

Zur Galerie Das Freiraumteam hatte zum Heidefest in den Pavillon Alt Daber geladen. Es gab zünftige Speisen, Getränke, Livemusik und Trachten.

„Das Fest gilt als Openair-Veranstaltung“, erklärte die Gastwirtin. Mit ihrem Team hatte sie alle Hände voll zu tun, um die Gäste mit Speisen und Getränken zu versorgen. Die waren zum Großteil in Trachten, also Dirndl und Lederhosen, zur Party gekommen. Ein mit Heuballen ausgeschmückter Fotopoint bot Gelegenheit, sich ablichten zu lassen. Rund um das wärmende Feuer konnte getanzt werden. Erst zur Musik eines DJs, dann zu einer Liveband.

Die Besucher kamen in zünftigen Trachten zur Fete nach Alt Daber. Quelle: Christian Bark

Weil am Fest möglichst viele Menschen teilhaben sollen, hatte Mandy Eichholz bereits im Vorfeld zwei Veranstaltungen in Alt Daber geplant. Die nächste findet am kommenden Freitag statt. „Die ist aber bereits ausverkauft“, informierte die Gastwirtin.

Das Freiraum selbst will im Herbst und Winter wieder zu sogenannten „Wohnzimmerkonzerten“ laden. „Um auch die Künstler zu unterstützen, die es in der Corona-Krise echt schwer hatten“, so Mandy Eichholz.

Von Christian Bark