Wulfersdorf

Wie eine Fieberkurve liest sich die Niederschlagsbilanz in der Messstation Wulfersdorf. Täglich hält Olaf Fröhlich das Auf und Ab im Jahresverlauf fest. Schon seit 1999 ist er ehrenamtlicher Niederschlagsbeobachter für den Deutschen Wetterdienst (DWD) in Potsdam.

Geht es um Regen oder Trockenheit, ist Olaf Fröhlich immer wieder ein gefragter Mann. Denn der 57-Jährige sammelt die Niederschlagsdaten in der Messstation in Wulfersdorf. Täglich um 6.50 Uhr erfasst er die Daten – werden die Uhren auf Sommerzeit umgestellt, misst er um 7.50 Uhr den Niederschlag.

Am Ende jedes Jahres hält er die Bilanz in den Händen. Während die meisten Menschen ein subjektives Verhältnis zu diesen Zahlen haben, punktet Olaf Fröhlich mit knallharten Fakten. „Ich werde häufig gefragt, wie das Wetter wird. Aber ich bin nur derjenige, der dokumentiert, wie es war“, sagt Olaf Fröhlich.

2020 in Wulfersdorf 552 Millimeter Niederschlag

Das vergangene Jahr weist 552 Millimeter Niederschlag für Wulfersdorf aus. Damit liegt es dicht an dem Wert aus dem Jahr 2019 mit 569 Millimetern. 2018 erfasste Olaf Fröhlich nur 427 Millimeter Niederschlag. 2017 gilt derzeit als das niederschlagsreichste Jahr: 905,9 Millimeter hat er damals in Wulfersdorf gemessen. Die durchschnittliche Jahressumme umfasst 584 Millimeter. Damit zählt der Niederschlag 2020 in Wulfersdorf nur zum Durchschnitt.

Wulfersdorf ist ein besonderer Ort bei der Niederschlagsmessung

„Ein Regenschauer fehlte 2020, um an den Wert von 2019 anzuknüpfen“, sagt Olaf Fröhlich mit Kennerblick. Dennoch könne man von den Werten aus der Messstation in Wulfersdorf nicht auf diese gesamte Region folgern. „Rund um den Nachbarort Wernikow ist eine Wetterscheide zu beobachten, Schnee und Regen fallen dort stärker aus“, sagt Olaf Fröhlich.

Allein in der Wetterstation Wittstock – Rote Mühle zeigt die Bilanz für 2020 gut 100 Millimeter mehr Niederschlag als in Wulfersdorf, weiß Olaf Fröhlich. Somit ist das Gebiet in und um Wulfersdorf für den DWD stets von Interesse: „Wir befinden uns hier in einem besonderen Klimastreifen mit anderem Wetter“, sagt er.

Februar und November 2020 fallen auf

Der Monat Februar 2020 weist in Wulfersdorf mit 74,4 Millimeter die meisten Niederschläge aus. Dem steht der November mit 13,7 Millimetern gegenüber. Damit geht dieser Monat als niederschlagsärmster in 2020 hervor. „Gefühlt war es im vergangenen November jeden Tag nass“, sagt Olaf Fröhlich. Normalerweise gilt November als einer der niederschlagsreichsten im Jahresverlauf.

Schwarz auf Weiß: Olaf Fröhlich belegt mit seiner täglichen Messung, dass 2018 viel zu trocken verlief. Quelle: Christamaria Ruch (Archiv)

Der April steckte voller Dramatik

Der Monat April markiert den Anfang der jährlichen Vegetationsperiode. Zu dieser Zeit werden die Weichen für die Land- und Forstwirtschaft gestellt. „Im April 2020 fielen in Wulfersdorf 14,4 Millimeter Niederschlag“, sagt Olaf Fröhlich. Allerdings zeigt sich erst beim Blick ins Detail die Dramatik.

Denn zwölf der 14,4 Millimeter Regen fielen in den letzen zwei Apriltagen. Zuvor erwies sich der April als echte Durststrecke. Noch drastischer verlief der April 2019 mit insgesamt 4,3 Millimeter Niederschlag. „Das war eine ausgesprochene Seltenheit“, so Olaf Fröhlich. Seit 2003 ist aus seiner Sicht „das Wetter schlecht vorhersehbar.“

Totalausfall des Winters 2019/2020

Der DWD gibt jedes Jahr einen Wetterrückblick für Deutschland heraus: „Der meteorologische Winter 2019/2020 war in Deutschland der zweitwärmste seit Beginn flächendeckender Aufzeichnungen im Jahr 1881.“ Vielerorts gab es in Deutschland einen Totalausfall des Winters. In Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern war dieser Winter sogar der wärmste seit Messbeginn.

Messstation in Wulfersdorf hat lange Geschichte

Seit 1950 gibt es in Wulfersdorf eine konventionelle Niederschlagsstation. Dabei werden die Daten von Hand gemessen. Seit 1. Mai 1999 ist Olaf Fröhlich ehrenamtlicher Niederschlagsbeobachter. Zuvor notierte seine Mutter Elfriede mehr als 25 Jahre Regen und Schnee.

Ehrungen für Olaf Fröhlich auf Landes- und Bundesebene

Beim Tag des Ehrenamtes 2014 im Land Brandenburg mit Ministerpräsident Dietmar Woidke reihte sich Olaf Fröhlich beim Empfang in Potsdam ein. Dann folgte 2017 die Einladung zum Bürgerfest des Bundespräsidenten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rund um das Berliner Schloss Bellevue. Damit würdigte das Staatsoberhaupt die Menschen in Deutschland, die mit ihrem bürgerschaftlichen Engagement zu einer starken Zivilgesellschaft beitragen.

Von Christamaria Ruch