Wittstock

Es ist nun über zwei Monate her, dass in Wittstock ein 22-Jähriger aus Gambia von drei Männern beleidigt und verprügelt worden ist. Der Afrikaner war gegen 5.30 Uhr mit seinem Fahrrad die Schützenstraße entlang zur Arbeit gefahren, als ein blauer BMW älteren Baujahres vor ihm hielt.

Die beiden Insassen sollen ihn beschimpft und mit Fäusten geschlagen haben. Ein dritter Täter war hinzugekommen und hatte auf den Gambier mit einem baseballschlägerähnlichen Gegenstand eingeschlagen. Die drei Männer konnten unerkannt entkommen. Bis heute fehlt von den Tätern jede Spur.

Der Überfall hatte sich im Mai in der Schützenstraße ereignet. Quelle: Christian Bark

In der vergangenen Woche hatte die Polizei dazu einen Zeugenaufruf mit Phantombildern der beiden Fahrzeuginsassen gestartet. „Für die Veröffentlichung der Bilder benötigten wir erst einen richterlichen Beschluss“, erklärt Dörte Röhrs, Sprecherin der Polizeidirektion Nord, die Verzögerung.

Die Beschreibung der Täter sowie des Tathergangs stützen sich auf die Aussagen des Geschädigten. „Über die Motive der Täter können wir bisher nur mutmaßen“, sagt die Polizeisprecherin.

Wer kennt diesen Mann? Quelle: Polizei

Für Julian Muckel vom Verein Opferperspektive ist das Tatmotiv offensichtlich. „Zweifelsfrei handelt es sich hierbei um eine rassistisch motivierte Tat, die in ihrer martialischen Ausführung an Taten aus den 90er und frühen 2000er-Jahren erinnert“, sagt er. Es sei wichtig, solche Taten als das zu erkennen und zu benennen was sie sind – rassistische und rechte Gewalt.

Wer kennt diesen Mann? Quelle: Polizei

„In Wittstock registrieren wir seit Jahren mit großer Besorgnis eine starke rechte Szene, die auch wiederholt gewalttätig wird“, erklärt Julian Muckel. So beginne etwa im Herbst erneut ein Prozess vor dem Neuruppiner Amtsgericht gegen sechs Männer, die am Himmelfahrtstag 2017 eine fussballspielende Gruppe minderjähriger unbegleiteter Geflüchteter und ihren Betreuer nahe des B3-Centers angegriffen haben sollen.

Julian Muckel bezeichnet den Überfall auf einen Afrikaner in Wittstock als rassistisch motiviert. Quelle: Privat

Der Opferperspektive werde immer wieder berichtet, dass es für Geflüchtete nicht leicht in Wittstock sei und dass Betroffenen aus Angst vor Folgeangriffen anonym bleiben wollten. Das bestätigten auch Mitglieder des Bündnisses gegen Fremdenfeindlichkeit „ Wittstock bekennt Farbe“.

Befremdlich findet es Julian Muckel zudem, dass ein bekennender Neonazi und Gründungsmitglied der verbotenen „Weisse Wölfe Terrorcrew“ in Wittstock ein Tattoostudio betreiben könne, ohne eine nennenswerte Intervention der Stadtgesellschaft.

War Beleidigung des Bürgermeisters Rassismus

Die jüngsten Debatten darüber, ob die Beleidigung des Wittstocker Bürgermeisters Jörg Gehrmann als „Scheiß Deutscher“ als rassistisch zu werten sei, verkenne, was Rassismus bedeute. Wissenschaftliche Erkenntnisse definierten ihn als historisch tradiert und immer in einem Machtgefüge stattfindend.

Die Debatte um den Bürgermeister stärke lediglich demokratiefeindliche Kräfte und liefere Rechten ein Fundament für ihre rassistische Ideologie. „Um so wichtiger ist es, ein Licht auf die Personen zu werfen, die sich in Wittstock für eine freie, gleichberechtigte und vielfältige Gesellschaft einsetzen und Orte des Miteinanders sowie der zugewandten Auseinandersetzung schaffen“, betont Julian Muckel.

Polizei auf weitere Hinweise angewiesen

Er hebt das Engagement des Bündnisses hervor, das seit vielen Jahren eine wichtige Arbeit in der Region leiste. In diesem Zusammenhang verweist er auf ein vom Bündnis initiiertes „Fest der Vielfalt“, welches am 5. September im Amtshof von 14 bis 19 Uhr mit Livemusik und verschiedenen Ständen stattfinden soll. „Auch die Opferperspektive wird mit einem Stand vor Ort sein und freut sich über Austausch“, sagt Julian Muckel.

Was die Ermittlungen der Polizei zur Gewalttat an dem Gambier angeht, so hat die Polizei bisher drei Hinweise von Zeugen erhalten. „Wir sind weiter dankbar für jeden Hinweis“, sagt Dörte Röhrs. Über den Inhalt der Zeugenaussagen könne sie aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben machen, so die Polizeisprecherin.

Von Christian Bark