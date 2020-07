Wittstock

In seiner Heimat Lübeck hatte das Orbis Duo bisher zwei Gartenkonzerte nach dem coronabedingten Lockdown gegeben. Am Donnerstagabend stand dann das erste große Konzert für Page Woodworth und Matthias Krohn an – und zwar in der Wittstocker Marienkirche, wo das Paar zuletzt vor fast vier Jahren aufgetreten war. „Es ist sehr bewegend für uns, wieder vor Publikum spielen zu dürfen“, sagte Page Woodworth.

Beim Anblick der mit Teelichtern festlich geschmückten Marienkirche seien ihr die Tränen gekommen. Die Zeit in der Corona-Pause habe das Duo aber genutzt, um unter anderem zu üben und zu komponieren. Entstanden war unter anderem das Stück „Der Hahn im Klee“. „Wir wurden aufgefordert, für ein Konzert ein besonders fröhliches Stück zu schreiben“, erklärte Page Woodworth. Da das Konzert in einer Kirche in Hahnenklee stattfinden sollte, benannte Komponist Matthias Krohn es nach der Ortschaft. „Der Hahn ist schon Freude genug und Klee steht ja immer für Glück“, sagte Page Woodworth.

Page Woodworth und Matthias Krohn verzauberten ihr Publikum an Violine und Marimba.

Meisterhaft an der Violine traf die aus Kalifornien stammende Musikerin den Geschmack des Publikums. Ihr Spiel wurde von raumerfüllenden Klängen der Marimba untermalt. Im Mittelteil verschwand der Hahn kurz und Page Woodworth präsentierte leidenschaftliche Töne zu einem Tanz, der in Frankreich Wange an Wange getanzt werde.

Mit ihren insgesamt neun Stücken wurden die Musiker ihrem Programmnamen „Tag Traum Tanz“ gerecht. Denn zum Träumen regte unter anderem „Simplicity“ von Lorraine Irvin an. „Ein hochromantisches Stück, bei dem Sie ruhig die Augen schließen können“, kommentierte Page Woodworth. Für den tag stand unter anderem „Etude in C Major“ von Clair Omar Musser, wobei das lebendige Spiel laut Page Woodworth einem aufgerissenen Vorhang gleiche, der die Morgensonne in den Raum strömen lasse.

Matthias Krohn spielte "Michi" von Marimbaaltmeisterin Keiko Abe.

Solo an der Marimba präsentierte Matthias Krohn das Stück „Michi“ von der Japanerin Keiko Abe. „ Keiko Abe ist so etwas wie die Altmeisterin der Marimba“, erklärte Matthias Krohn. Ihre Stücke gehörten zum Standardrepertoire für Marimbaspieler wie etwa Johann Sebastian Bach für Organisten. Die Marimba sei übrigens nur rund 100 Jahre alt, was für ein Musikinstrument doch recht jung sei.

Orbis bedeutet Kreis

Weitere Stücke wie „Napoleon croosing the alps“ oder „Cooney’s Reel“ stammten aus Irland und wurden im typisch keltischen Folkstil präsentiert. Dabei setzte Matthias Krohn auch die „Cajón“, eine Art Kistentrommel, auf der er beim Spiel saß, ein. Die positive Resonanz des Publikums wusste das Duo zu würdigen. „Orbis bedeutet Kreis und zwei Musiker allein sind kein Kreis, dazu braucht es alle anderen“, sagte Page Woodworth.

Matthias Krohn spielte auf der Cajón.

Lang anhaltender kräftiger Applaus bewegte die beiden Musiker zu einer Zugabe. Im Anschluss standen Page Woodworth und Matthias Krohn für Fragen des Publikums bereit. Matthias Krohn erklärte den neugierigen Besuchern die Funktion seiner Marimba. Das Instrument ist in Mittelamerika entwickelt worden und eine Art Mix aus Xylophon und Glockenspiel. Besucher durften sich auf der Marimba gerne ausprobieren.

Viel Applaus verlangte nach einer Zugabe.

Notenblätter verwendet Matthias Krohn bei Konzerten nur in Ausnahmefällen, etwa wenn er ein Stück erst neu einstudieren muss. „Ansonsten ist es besser, sich nur auf die Marimba zu konzentrieren, statt zwischendurch immer auf ein Notenblatt zu schauen“, erklärte der Musiker.

Am Donnerstag, 16. Juli, wird Kantor Uwe Metlitzky auf der Orgel spielen. Dazu singen Antje Simon und Heike Weiss. Das Konzert beginnt um 19 Uhr in St. Marien. Der Eintritt ist frei, eine Spende wird jedoch erbeten.

