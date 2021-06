Klein Haßlow

Es ist jedes Jahr aufs Neue ein ganz besonderes Erlebnis für alle Beteiligten. Seit 2008 beringt der Ornithologe Jürgen Kaatz die Jungstörche in Klein Haßlow. Die Brutpaare nisten seitdem regelmäßig auf einem Mast hinter dem Gehöft von Groß Haßlows Ortsvorsteher Wolfgang Ramin und seiner Frau Margitta. „So eine Storchenfamilie ist immer wieder eine kleine Attraktion für das Dorf“, sagte Wolfgang Ramin, der sich zugleich als „Schirmherr“ der gefiederten Gäste sieht. Immer wieder hat er den Horst im Auge. „Einmal ist ein Jungstorch aus dem Nest gefallen und leider gestorben“, berichtete der Ortsvorsteher.

Wie viele Jungstörche in Klein Haßlow dieses Jahr großgezogen werden, ist bis zum Tag der Beringung ein Geheimnis geblieben. „Wir hatten immer nur drei gezählt“, sagte Margitta Ramin. Tatsächlich holte Jürgen Kaatz aber vier Tiere aus dem Nest. Mit einer Hebebühne, die die Firma Nikolowius bereitgestellt hatte, war der Ornithologe in luftige Höhen aufgestiegen. Mit einem Teppichklopfer bewaffnet, hielt er die Jungtiere davon ab, bei der Aktion eventuell aus dem Nest zu fallen.

Zur Galerie Der Ornithologe Jürgen Kaatz beringte vier Jungstörche in Klein Haßlow. Kita-Kinder durften die Tiere wieder streicheln.

Einmal im Korb und wieder am Boden, verfielen die Störche ohnehin in Akinese, eine Art Schockstarre. „Das ist zu ihrem eigenen Schutz vor Angreifern aber auch vor heftigen Bewegungen im Nest“, erklärte Jürgen Kaatz. Auffallend schmächtig gegenüber seinen drei Geschwistern war einer der Jungstörche. „Der ist noch nicht über den Berg“, sagte der Ornithologe. Weil er etwas zurückgeblieben sei und der restliche Storchennachwuchs mit der Zeit immer aggressiver bei der Aufnahme von Futter und Wasser werde, werde es dieser kleine Storch vermutlich sehr schwer haben, zu überleben.

Von den Storcheneltern, die im Umkreis des Horstes auf Futtersuche waren, war während der Beringung nichts zu sehen. Dafür waren aber einige Schaulustige aus dem Dorf und umliegenden Orten gekommen. Wie seit zehn Jahren, nutzte auch dieses Jahr eine Gruppe von neun Kindern aus der Wittstocker Waldring-Kita die Beringung als Gelegenheit für einen Ausflug nach Klein Haßlow.

Kinder der Kita Waldring durften die Störche streicheln. Quelle: Christian Bark

„Wir nehmen meist die größeren Kinder mit, damit die auf Tuchfühlung mit den Tieren gehen können“, erklärte Erzieherin Maria Lück. Diese durften die Störche nach der Beringung auch streicheln. „Das ist wirklich die beste Art, den Kinder die Natur näher zu bringen“, sagte Jürgen Kaatz. Es gehe darum, frühzeitig das Bewusstsein für Umwelt- und Naturschutz zu schärfen. „Es braucht nämlich nicht überall gemähten lassen. Lieber mehr leben lassen, als einfach abmähen“, betonte der Ornithologe.

Mindestens zwei Störche müssen überleben

Denn solche Wiesen und Pflanzen seien Lebensräume für Insekten, eine wichtige Nahrungsquelle für die Vogelwelt. Dass es in diesem Jahr vier Jungstörche gibt, ist laut Jürgen Kaatz außerdem sehr positiv zu werten. „Wir hatten maximal mal eine Fünferbrut“, berichtete der Ornithologe. Mindestens zwei Küken müssten aber überleben, damit sich die Population hält. Doch da gab sich Jürgen Kaatz mit Blick auf Klein Haßlow optimistisch. „Dieses Storchennest ist eines der besten in der Region“, lobte er.

Die Firma Nikolowius stellte die Hebebühne. Quelle: Christian Bark

Das Nahrungsangebot sei dieses Jahr weit besser als in den vergangenen. „Weil der Mai gut beregnet war, haben wir viele Regenwürmer“, sagte Jürgen Kaatz. Die seien gerade in den ersten drei Lebenswochen der Störche das wichtigste Futter. Die von ihm beringten Tiere schätzte der Ornithologe auf ein Alter zwischen dreieinhalb bis vier Wochen. Der neue Beinschmuck der Klein Haßlower Jungstörche ist übrigens mit zwei wichtigen Elementen bestückt: einmal mit einer individuellen Kennnummer und außerdem mit der Adresse der Vogelwarte, in dem Fall jener auf der Insel Hiddensee. Über entsprechende Beobachtungen oder auch Funde von verendeten Tieren lasse sich so feststellen, bis wohin in der Welt die Störche geflogen sind.

Von Christian Bark