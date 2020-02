Trauercafé in Wittstock gibt Hinterbliebenen Halt

Wittstock

„Es gibt kein Rezept, wie man Trauer bearbeitet oder wie lange sie dauert“, sagt Karin Thieme. Die 59-Jährige ist ehrenamtliche Hospizmitarbeiterin. Sie lädt mit zwei weiteren Ehrenamtlichen regelmäßig zum Trauercafé in Wittstock ein.

Seit Anfang 2018 steht Hinterbliebenen immer am letzten Montag im Monat das Trauercafé im Catharina-Dänicke-Haus in Wittstock offen. Mittlerweile ist die Gruppe in die angrenzende Ratswaage umgezogen. „Hier erleben die Besucher eine ruhigere Atmosphäre. Es wirkt abgeschlossener und wir können individueller auf die Trauernden eingehen“, sagt Karin Thieme.

Für jeden Trauernden offen

Außerdem bietet die Ratswaage mehr Platz für die Runde. Anfang März wird wegen der Nachfrage eine zweite Trauergruppe gegründet. „Das Trauercafé läuft unter dem Dach der evangelischen Gesamtkirchengemeinde in Wittstock und wird von der Gemeinde positiv wahrgenommen“, sagt Karin Thieme. Die Treffen stehen für jeden Trauernden offen.

Der Impuls für diese Begegnungsstätte kam direkt aus der Kirchengemeinde in Wittstock, denn der Bedarf war vorhanden. Mittlerweile besuchen 15 Frauen und Männer einmal im Monat das Trauercafé.

Mit dieser Entwicklung hat niemand gerechnet. Wie jede Pflanze benötigte auch das Trauercafé Zeit, Geduld und Ausdauer für das Wachstum. „Wir haben mit ganz wenigen Besuchern angefangen, dann hat es sich immer mehr herumgesprochen und seit einem halben Jahr ist die Gruppe stabil auf 15 Besucher gewachsen“, sagt Karin Thieme.

Weit über Wittstock hinaus bekannt

Auch ein MAZ-Bericht im August 2018 über das Trauercafé trug dazu bei, dass die Einrichtung weit über Wittstock hinaus bekannt wurde. „Mittlerweile haben wir auch Besucher aus der Prignitz, die durch die Berichterstattung in der MAZ aufmerksam wurden“, sagt Karin Thieme. Oder Besucher empfehlen das Trauercafé und laden andere Betroffene ein. Es werden sehr offene Gespräche geführt, weil der geschützte Raum Sicherheit bietet. „Es sind schon Freundschaften geschlossen und einige sind auch in der Freizeit gemeinsam unterwegs“, sagt Thieme.

Erste Begegnung voller Ängste

„Die erste Begegnung hier verläuft häufig voller Ängste, weil niemand weiß, was ihn erwartet“, sagt Thieme. Aber weil jeder in der Gruppe den Tod eines lieben Menschen verarbeiten muss, verbindet das. Die Nachmittage verlaufen nach einem bewährten Muster.

„Wir haben kein Thema, aber Rituale“, sagt Thieme. Jeder Besucher zündet zunächst eine Kerze an und stellt sie an seinen Platz. Mit einem Gedicht, einer Geschichte oder einem Lied wird das Treffen eröffnet. „Wir regen Gespräche an, und haben immer im Blick, in welcher Verfassung sich die einzelnen Frauen und Männer befinden. Wir gehen auf die emotionale Stimmung ein und die Gruppe respektiert, wenn es einem schlecht geht. Wir drängen uns nicht auf, sondern beobachten.“ Die Trauernden unterhalten sich in kleinen Gruppen, ohne dass sich Cliquen bilden.

Gespür für schwere Phasen

„Ich kann hier Leuten viel geben, obwohl ich gar nicht viel mache“, sagt Karin Thieme. Mit diesem Gespür hat sich das Trauercafé zu einer guten Adresse entwickelt. „Auch die Gruppe reagiert mit Gespür, wenn sich jemand nicht gut fühlt“, sagt sie. Dann berichten Besucher, wie sie mit einer vergleichbaren Situation umgegangen sind und empfehlen, es mal in ähnlicher Form auszuprobieren.

Das Trauercafé gehört für die Besucher zum festen Anlaufpunkt. „Bisher hat niemand die Gruppe verlassen, das zeigt, dass dieser geschützte Raum Halt gibt“, so Karin Thieme. Emotionen finden Gehör, Tränen fließen. Die Besucher fühlen sich angenommen von Karin Thieme und ihren Mitstreitern. Niemand muss sich an diesem Ort rechtfertigen. Denn oftmals sehen sich Trauernde in einer Rolle der Rechtfertigung, warum sie immer noch nicht in den Alltag zurück gefunden haben. Denn es gibt kein Rezept, wann Trauer endet und wann die Zeit reif ist, dass sich neue Zuversicht wieder durchsetzt.

Zweite Trauergruppe in Gründung

Wegen der Nachfrage gründen nun Karin Thieme und ihre Mitstreiter eine zweite Trauergruppe. Damit soll die vertraute Atmosphäre mit einer überschaubaren Besucheranzahl auch in Zukunft gewährt werden.

Die neue Trauergruppe trifft sich immer am zweiten Montag im Monat von 15 bis 16.30 in der Ratswaage am Catharina-Dänicke Haus in Wittstock. Am 9. März findet die erste Begegnung statt. Darüber hinaus können sich Trauernde mit ihren Fragen an das Büro der Gesamtkirchengemeinde Wittstock telefonisch unter 03394/43 33 14 wenden.

Von Christamaria Ruch