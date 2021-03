Blandikow

In Zeiten des Corona-Lockdowns ist kulturell derzeit wenig möglich. So hatten die Blandikower im vergangenen Jahr schon ihre Senioren- und Kinderweihnachtsfeiern ausfallen lassen müssen. Stattdessen hatte der Ortsbeirat kleine Präsente an die Senioren und Kinder verteilt. „Das war bei den Leuten richtig gut angekommen“, blickte Blandikows Ortsvorsteher Jörg Meusburger zurück.

Nun musste der Ortsbeirat wieder improvisieren. Weil der Lockdown nach wie vor keine Frauentagsfeier in der Dörbb Tenne zugelassen hatte, waren Jörg Meusburger und Ortsbeirat Matthias Schunke im Dorf unterwegs gewesen und hatten den Frauen kleine Aufmerksamkeiten zukommen lassen.

Insgesamt 93 Primeln verteilte der Ortsbeirat an die Blandikowerinnen. Ein kleines Fähnchen mit warmen Worten hatte Birgit Nikolowius gestaltet, die für den Ortsbeirat in den öffentlichen Sitzungen das Protokoll führt. „Die Frauen waren erfreut und zugleich überrascht“, berichtete Jörg Meusburger.

Dorfputz für 27. März geplant

Die Grüße allein seien es nicht nur gewesen, vor allem hätten die Frauen gewürdigt, dass auch in Corona-Zeiten niemand vergessen wird. Kleine Gespräche am Rande hätten für Abwechslung gesorgt.

Abwechslung soll es auch am Samstag, 27. März, in Blandikow geben. Dann wollen die Dorfbewohner ihren Ort beim Frühjahrsputz auf Vordermann bringen. Ab 9 Uhr ist Treff an der Dörbb Tenne. „Wir werden unter Abstand und an verschiedenen Stellen im Dorf arbeiten“, kündigte Matthias Schunke an.

Die nächste kulturelle Veranstaltung in Blandikow wird wohl Anfang Juni das Kinder- und Familienfest werden, wie Jörg Meusburger hofft. An ein Osterfeuer oder Tanz in den Mai glaube er nicht. „Aber wir können jederzeit flexibel etwas auf die Beine stellen“, sagte der Ortsvorsteher.

Wichtig ist dem Ortsbeirat vor allem das Erntefest. Das soll am Samstag, 14. August, stattfinden. „Bestimmt bei reger Beteiligung, denn die Leute wollen ja endlich wieder feiern dürfen“, so Jörg Meusburger.

