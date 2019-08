Papenbruch

Das Programm für das Dorffest am Samstag, 7. September, in Papenbruch nimmt konkrete Züge an. Darüber verständigten sich die Mitglieder des Ortsbeirates am Montagabend in der Begegnungsstätte des Dorfes.

Das Gremium tagte zum zweiten Mal in der neuen Legislaturperiode. Jennifer Geschwentner ist erstmals im Ortsbeirat. „Das war mein eigener Wunsch, denn ich interessiere mich für unser Dorf und organisiere viel“, sagte sie.

Mike Plagemann war bereits zwei Legislaturperioden im Ortsbeirat und kehrt nach fünf Jahren Abwesenheit in das Gremium zurück. „Wir müssen arbeitsfähig bleiben, deshalb mache ich wieder mit“, sagte er. Marcel Wildebrandt ist erneut Ortsvorsteher.

Elf interessierte Papenbrucher waren zu der Versammlung gekommen. Bei der Einwohnerfragestunde kam der Wunsch nach einer Beschilderung für den Spielplatz auf. Dort soll hingewiesen werden, dass weder Müll noch Hundekot auf der Anlage erwünscht sind.

Der neue Ortsbeirat in Papenbruch: Mike Plagemann, Jennifer Geschwentner und Marcel Wildebrandt (v.l.) Quelle: Christamaria Ruch

In der Gemarkung Papenbruch müssen Autofahrer derzeit am Dossower Weg vor der Autobahnbrücke die Straße wegen größerer Unebenheiten verlassen. Dabei handelt es sich um den Übergang zwischen Plattenweg und Straße.

Im Zuge des aktuellen Gehwegneubaus forderten Einwohner einmal mehr eine Lösung für den Abschnitt im Kurvenbereich Heideweg und Ortsausgang in Richtung Blandikow. Denn der vorgesehene Gehweg kann nur nach Einwilligung des Eigentümers der Fläche gebaut werden - dieser lehnt das aber laut Ortsbeirat ab. „Das ist seit vier Jahren ein Thema“, bestätigte Ortvorsteher Marcel Wildebrandt. Und: „Der Landesbetrieb Straßenwesen in Kyritz prüft das erneut.“

Dorffest am 7. September in Papenbruch

Das für den 7. September geplante Dorffest soll um 14.30 Uhr mit Kaffeetrinken beginnen. Bereits ab 13 Uhr stehen die Flohmarktanbieter auf dem Spielplatz mit ihren Angeboten bereit. Eine Technik- und Traktorenschau bietet wieder Gelegenheit, die Landtechnik einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen. Und das wird erfahrungsgemäß gut angenommen.

Die Feuerwehr lädt zu Sport- und Spielangeboten ein. Eine Hüpfburg und Schminken ist für den Nachwuchs vorgesehen. Weitere Programmpunkte werden derzeit noch vorbereitet, stehen aber noch nicht genau fest, hieß es am Montagabend im Ortsbeirat. Fisch und Fleisch werden beim Dorffest als deftige Angebote für die Gäste bereitstehen. Um 20 Uhr beginnt der Tanzabend.

Am Mittwoch, 2. Oktober, soll dann ab 18 Uhr das fünfte Grillfest in Papenbruch steigen.

Von Christamaria Ruch