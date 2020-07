Sewekow

Die Ortsdurchfahrt in Sewekow – die Kreisstraße 6823 – wird vom 9. bis 22. Juli saniert. Sie erhält eine neue Deckschicht. Durch die Bauarbeiten wird es zu Verkehrseinschränkungen kommen, da die K 6823 in dem genannten Zeitraum voll gesperrt werden muss. Das teilt der Landkreis mit.

Für Anlieger ist die Zufahrt jeweils bis zur Baustelle frei. Ansonsten erfolgen Freigaben von Straßenabschnitten je nach Baufortschritt.

Grundstücke bleiben erreichbar

Die Grundstücke in Sewekow bleiben während der Arbeiten für die Anlieger erreichbar. Vorübergehend könne es durch die Bauarbeiten dennoch zu Einschränkungen bei der gewohnten Erreichbarkeit der Grundstücke kommen, zum Beispiel, wenn der Asphalt frisch eingebaut ist. Darüber werden die Anwohner aber rechtzeitig von der Baugesellschaft Eurovia aus Lindow, dem zuständigen Bauunternehmen vor Ort, informiert. Zudem werde durchgehend für eine sichere Fußgängerführung gesorgt, sagte Kreissprecher Alexander von Uleniecki.

Umleitungen werden bereits am 8. Juli aktiviert

Der Durchreiseverkehr wird über jeweils ausgeschilderte Alternativ-Routen geführt. Die Umleitungsstrecken werden am Mittwoch, 8. Juli, ab 15 Uhr aktiviert. Kraftfahrer mit Fahrtziel Wittstock werden nördlich über die B 198 geleitet. Wer in Richtung Mirow fahren möchte, wird am Ortsrand von Sewekow über Buchholz und Priborn bis zur B 198 geführt.

Auswirkungen auf den Busverkehr

Die Vollsperrung der Ortsdurchfahrt in Sewekow wirkt sich auch auf den Busverkehr aus. Die Haltestelle Schulstraße wird in die Buchholzer Straße verlegt und von einem Rufbus angefahren. Die Haltestellen Urlaubersiedlung, Buschhof und Zempow entfallen auf der ORP-Linie 746 ersatzlos. Buschhof und Zempow werden alternativ über die Linie 785 bedient.

Rufbusse müssen mindestens 60 Minuten vor Abfahrt telefonisch über die Service-Hotline der Ostprignitz-Ruppiner Busgesellschaft unter 03391/400618 angemeldet werden. Fahrten vor 7.30 Uhr müssen am Vortag bis 18 Uhr angemeldet werden.

Sollten Abfallentsorgungstermine während der Baumaßnahme in Sewekow anstehen, werden die Mülltonnen durch das Bauunternehmen zu entsprechenden Sammelstellen gebracht, die für die Awu erreichbar sind.

Von MAZonline