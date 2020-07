Jabel/Goldbeck/Papenbruch

Ortsbeiräte in Wittstock und der Gemeinde Heiligengrabe stehen aktuell vor der Frage: Sollte man in diesem Jahr noch ein Dorffest stattfinden lassen oder nicht? Einerseits besteht nach der langen krisenbedingten Abstinenz ein Nachholbedarf, andererseits ist die Krise weiterhin präsent – mit all ihren Einschränkungen, Regeln und Verboten. Die Dörfer gehen unterschiedlich mit dieser Situation um.

In Jabel wird es 2020 kein Dorffest mehr geben. Die Entscheidung fiel schwer. Ortsvorsteher Fred Wehland hätte es sehr gern gesehen, wenn im Dorf noch ein Fest hätte gefeiert werden können. In der jüngsten Beiratssitzung in dieser Woche kursierte dann auch rasch ein passender Termin: Samstag, der 5. September. „Der DJ kommt, die Blasmusik kommt, und sie würden sich alle freuen, wenn sie mal wieder einen Auftritt hätten“, frohlockte Fred Wehland.

Der Ortsbeirat ist sich unschlüssig, das Fest überhaupt stattfinden zu lassen. Quelle: Christian Bark

Doch er hatte die Rechnung ohne die lange Liste der Corona-Regeln gemacht, die Christiane Hamelow, Hauptamtsleiterin der Gemeinde Heiligengrabe, daraufhin verlas. „Ich verstehe natürlich, dass der Wunsch besteht, wieder ein Dorffest zu feiern“, sagte sie, konnte aber nicht umhin, die Einschränkungen zu nennen, die vorerst bis Ende August – und vielleicht sogar noch darüber hinaus – gelten. Es wäre demnach nicht auszuschließen, dass das Fest so kurz nach dem 31. August immer noch den heutigen Regeln unterworfen sein könnte.

Und die haben es in sich: Auf Dorf- und Erntefesten darf nicht getanzt werden. „Damit können wir leben“, sagte Wehland. Doch das ist nicht alles. Im großen Festzelt, das 144 Quadratmeter Platz bietet, könnten 64 Gäste Platz nehmen – theoretisch. Praktisch zog Christiane Hamelow noch weiteren Raum ab – etwa für den Bereich des Getränkeausschanks. Letztlich kam sie auf 53 Gäste, die sich im Zelt aufhalten dürften und die Abstandregeln von 1,50 Metern einhalten könnten.

Corona als Stimmungstöter

Hinzu komme, dass ein Zelt als geschlossener Raum zählt. Das heißt, es müsste eine Liste darüber geführt werden, wer sich im Zelt aufhält – um eventuelle Infektionsketten nachvollziehen zu können. Das wiederum bedeutet, dass jemand am Einlass den Überblick behalten muss, wie viele Leute im Zelt sind. Insgesamt müsse der Beirat der Verwaltung einen Hygieneplan vorlegen, der zum Beispiel auch festlegt, wo Desinfektionsmittel platziert werden und Möglichkeiten zum Händewaschen bestehen. Auch müsste darin festgehalten sein, wie etwa Abstandsregeln am Ausschank eingehalten werden könnten. „Da, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, muss Mundschutz getragen werden“, sagte Christiane Hamelow. „Sie müssen sich überlegen, ob Sie diesen zusätzlichen Aufwand auch personell stemmen können“, gab sie zu bedenken.

Das alles ließ den Traum vom Dorffest 2020 in Jabel platzen. „Man hat natürlich die Hoffnung, dass die Regeln dann nicht mehr gelten“, sagt Fred Wehland. Aber darauf zu bauen, sei doch zu unsicher und der Organisationsaufwand zu hoch. Außerdem komme unter diesen Umständen wohl auch kaum Stimmung auf. Fazit: Das Fest wird auf nächstes Jahr verschoben.

Der 5. September wäre auch in Goldbeck ein passendes Datum für das diesjährige Erntefest. Auf seiner jüngsten Sitzung in Siebmannshorst wog der Ortsbeirat ab, ob sich eine Ausrichtung überhaupt lohnen würde. „Wenn, dann wird es nur eine abgespeckte Version geben können“, sagte Ortsvorsteher Manuel Stutz. Abstandsregeln und Hygiene müssten eingehalten werden. Kann dann überhaupt eine Hüpfburg aufgestellt werden? Darf es ein Kuchenbuffet geben? Wie wird der Bierausschank geregelt? Fragen über Fragen, auf die die Anwesenden nur vage Antworten hatten.

Die Einwohner verfolgten mit Abstand zueinander die Sitzung des Ortsbeirates in Papenbruch. Quelle: Christamaria Ruch

„Oder lassen wir es doch ausfallen“, wollte Manuel Stutz von seinen Mitortsbeiräten wissen. Ein Kompromiss wurde beschlossen: Abwarten. „Bis spätestens Mitte August müssen wir aber Farbe bekennen“, sagte Ortsbeirat Sascha Staacks. Und bis dahin könne noch jede Menge passieren – von weiteren Lockerungen bis hin zu weiteren Verschärfungen, falls die Pandemie erneut um sich greifen sollte.

Die Papenbrucher hingegen lassen sich von der Corona-Krise nicht einschüchtern. Sie werden trotzdem ihr Dorffest feiern – übrigens ebenfalls am 5. September, an dem die Jabeler auch beinahe hätten feiern wollen.

Von Björn Wagener und Christian Bark