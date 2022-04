Neuruppin

Die Osterferien haben in Brandenburg begonnen. Auch für die Kinder in Neuruppin, Kyritz, Wittstock stellt sich spätestens jetzt die Frage: Was kann man machen in den Ferien? Hier die Angebote aus Ostprignitz-Ruppin.

Ferienangebote in Kyritz

Eiskeller, Brunner Straße 4 - Anmeldung unter Telefon 033971/608279 oder E-Mail an kultur@kyritz.de

Dienstag, 12. April, um 10 Uhr - kostenlose Filmvorführung für Ferienkinder „Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee“

Es gibt nur noch einige Restplätze.

Ferienangebote in Wusterhausen

Familienzentrum, Domstraße 4, Telefon 033979/544247, E-Mail familienzentrum-wusterhausen@awo-opr.de

Dienstag, 12. April

13.30 – 15 Uhr Ferienbasteln – Ostereier bemalen

15.30 – 17 Uhr Spieletreff für Kind und Kegel – Osterspecial

Mittwoch, 13. April

15 – 16 Uhr Bilderbuchkino – „Helma legt los“ ab 4 Jahre

Donnerstag, 14. April

15 – 17 Uhr DIY-Werkstatt – Osterspecial – Ostereier bemalen

Dienstag, 19. April

13.30 – 15 Uhr Ferienbasteln – Ostermasken basteln

15.30 – 17.30 Uhr Spieletreff für Kind und Kegel – Osterspecial

Mittwoch, 20. April

15 – 16 Uhr Bilderbuchkino – „Lieselotte sucht einen Schatz“ ab 4 Jahre

Donnerstag, 21. April

15 – 17 Uhr DIY-Werkstatt –Ostereierschatzsuche am Untersee

Um Anmeldung wird gebeten.

Ferienangebot in Neuruppin

Verein Esta Ruppin, Infos und Anmeldung unter 0151/42 09 27 47

Das Ostercamp der Gauklerkids mit dem Titel „Hereinspaziert!“ findet von Montag, 11. April, – Donnerstag, 14. April, von 9 – 15.30 Uhr im Sportcenter Kaatzsch in Neuruppin statt. Die Kids zwischen 8-17 Jahren erwartet vier Tage mit Spiel und Spaß sowie Zirkusdisziplinen wie Boden- und Luftakrobatik, Trampolin, Balance und Jonglage.

Außerdem gibt es einen kleinen Tanzworkshop. Am Donnerstag, 14. April um 14 Uhr findet die Camp-Abschluss-Show statt, in der die Teilnehmenden ihr Können präsentieren. Eltern, Freunde und Interessierte sind herzlich eingeladen.

Lesen Sie auch Das sind die Osterferien-Angebote für die Prignitz

Ferienangebote in Rheinsberg

Haus der Begegnung, Schillerstraße 9, Telefon 033931/26 59

Dienstag, 19. April

10 – 15 Uhr - Osterbräuche und Spiele

Mittwoch, 20. April

10 – 15 Uhr - kleine Hanwerker stellen Kräutertöpfe aus Milchkarton und Gartenstecker aus Holz her

Donnerstag, 21. April

10 – 15 Uhr – Schmuck herstellen und Frühlingsdeko basteln

Freitag, 22. April

10 – 15 Uhr - Abenteuer, Spiel und Spaß in der Natur

Onlineangebote der Berlin-Brandenburgischen Landjugend

Für die Teilnahme muss folgender Link eingegeben werden: http://meet.jit.si/JFZNordPritzwalk_Angebote

Montag, 11. April - „Ostereier auspusten und bemalen“ - dafür benötigst du: rohe Eier, Schüssel, Bindfaden, Streichhölzer, Farbe, Pinsel, Behälter für die fertigen Eier, Nadel

Dienstag, 12. April - „Osterdeko selbst basteln“ - dafür benötigst du: Buntpapier, weißes Papier, Bleistift, Schere, Kleber, Bindfaden, Stifte

Mittwoch, 13. April - „Osterhasen selbst basteln“ - dafür benötigst du: Eierkarton, Permanentmarker, Pinsel, Heißkleber, Deckweiß, Farbe, Schere

Donnerstag, 14. April: - „Eierkuchen backen“ - dafür benötigst du: Eier, Butter, Zucker, Mehl, Milch, Backpulver, Dosenpfirsiche, Quark, klaren Tortenguss, Backpapier

Ferienangebote in Wittstock

Bussard-Camp in der Wittstocker Heide vom 19. bis 23. April, täglich von 9 bis 17 Uhr. Infos und Anmeldung unter www.wise-wild-sein.de

Die Stadtverwaltung Wittstock/Dosse bietet Ferienkindern auch in diesem Jahr wieder Bussard-Camps in der Wittstocker Heide an. Zusammen mit der Wildnisschule Seenland als erfahrenem Partner können Mädchen und Jungen dabei während der bevorstehenden Osterferien erlebnisreiche Tage in Alt Daber verbringen. Die Vielfalt des Erlebnisortes Daberturm und die Wittstocker Heide bieten die besten Voraussetzungen für dieses Projekt, zu dem Interessierte ab sofort angemeldet werden können.

Bussard-Camp in Alt Daber ab 19. April

Das Bussard-Camp startet am Dienstag, 19. April, dauert bis zum Samstag, 23. April, und ist für Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren konzipiert. Die Wildnispädagogen begleiten die Kinder täglich von 9 bis 17 Uhr und führen sie dabei auf die richtigen Fährten. Inspirierende Spiele und Geschichten sowie die Suche nach Tierspuren, Federn und eigenen Abenteuern machen das Bussard-Camp zu einem besonderen Ferienerlebnis.

Das Angebot beinhaltet die Betreuung am Tage inklusive verschiedener Angebote in der Natur. Es wird begleitet durch den Wildnis-Pädagogen Sven Gottschalk sowie weitere Mitarbeiter des Vereins.

Von MAZ-online