Freyenstein

Rund um den Burghof und den Schlosspark in Freyenstein waren am Samstag kleine und große Teilnehmer des diesjährigen Osterfestes auf der Suche nach versteckten Überraschungen. Wer eines der Plastikeier fand, konnte es bei den Mitgliedern des Freyensteiner Fördervereins, der das Fest wieder initiiert hatte, gegen Schokolade eintauschen.

Weit über 100 Besucher hatten sich an dem Nachmittag bei schönstem Frühlingswetter im Burghof eingefunden. Neben der Überraschungssuche lockten Aktivitäten wie Eierlauf aber auch Stände mit Kuchen und Accessoires. Kuchenstand und jenen mit Osterdeko betreuten die Frauen der Handarbeitsgruppe „Heiße Nadel“.

Das Osterfest des Fördervereins lockte am Samstag weit über 100 Besucher in den Burghof.

„Die Einnahmen vom Kuchenstand fließen an unsere Kita sowie an ukrainische Kinder hier in der Region“, erklärte Gruppenmitglied und Freyensteins Ortsvorsteherin Christa Ziegenbein.

Handarbeitskreis in Freyenstein trifft sich wieder

Der Handarbeitskreis könne sich nach Wegfall aller Corona-Maßnahmen nun wieder jeden Mittwoch von 13.30 bis 16.30 Uhr in der Alten Schule treffen. „Viele der Damen haben nach den Lockerungen aufgeatmet, dass sie sich endlich wieder treffen dürfen“, sagte Christa Ziegenbein. Bei den Treffen stehe neben der Handarbeit und dem Austausch von Kniffen und Techniken vor allem das Gesellige im Vordergrund.

Charlotte Paluszek und ihre Mutter Heike haben rasch eine Osterüberraschung gefunden. Quelle: Christian Bark

Der Vorsitzende des Fördervereins, Stefan Lischnewski, zeigte sich am Samstag auch erleichtert, dass es nach zwei Jahren Pause wieder ein Osterfest geben durfte. „Das organisieren wir nämlich schon weit über zehn Jahre“, sagte er.

130 Jahre Feuerwehr Freyenstein werden beim Stadtfest gefeiert

Der Verein selbst wolle nun auch wieder verstärkt seine Arbeit aufnehmen. Im Mai soll es eine Mitgliederversammlung geben, wobei künftige Aktivitäten und Veranstaltungen abgestimmt werden. „Im Mai starten wir dann wieder mit Proben für unser Theaterstück“, kündigte Stefan Lischnewski an.

Die Frauen der "Heißen Nadel" hatten leckeren Kuchen im Angebot. Quelle: Christian Bark

Es wird ein mittelalterliches Spektakel mit Rittern und Schwertkämpfen sein, was in der Vergangenheit schonmal aufgeführt wurde und ebenfalls im Burghof stattfinden soll. Termin wird das diesjährige Stadtfest sein, das für den 17. September geplant ist.

„Beim Stadtfest feiern wir zugleich 130 Jahre Feuerwehr in Freyenstein“, sagte Christa Ziegenbein. Darüber hinaus plane der Förderverein einen regelrechten Kultursommer mit Theater und Konzerten.

Von Christian Bark