Dranse

Auf diese Osterüberraschung hätte Ornithologe Jürgen Kaatz aus Dranse gern verzichtet: Bereitet wurde sie ihm vor einigen Tagen vom Zustelldienst DHL. Dieser sollte ein Paket nach Gadebusch in Mecklenburg-Vorpommern zustellen. Aber das klappte nicht.

Jürgen Kaatz schickte das „mit Herzblut liebevoll gepackte Osterpaket“ mit seiner Absender-Adresse im dänischen Gedser bereits am 17. März von Wittstock aus ab.

Nachverfolgung lief ins Leere

Als es am 29. März seine Empfängerin immer noch nicht erreicht hatte, versuchte er über die Sendungsverfolgung Klarheit in die Sache zu bringen – mit unbefriedigendem Ergebnis: Das Paket hatte sich demnach offenbar seit dem 18. März nicht mehr aus der regionalen Verteilstation in Mecklenburg-Vorpommern herausbewegt.

Weitere Nachforschungen ergaben, dass die Zulieferung wegen angeblich falscher Postleitzahl nicht möglich gewesen sei. Doch diese Aussage konnte Jürgen Kaatz nicht aus der Ruhe bringen.

Paket zuvor fotografiert

Denn er hatte vorm Abschicken ein Foto von seinem Paket gemacht, das die Adressangabe mit der korrekten Postleitzahl – 19205 für Gadebusch – deutlich zeigt. Laut DHL sei das Paket aber mit der Postleitzahl 19365 eingescannt worden, die es in Parchim gibt.

Aber dort existiert natürlich die Empfängeradresse nicht – Zustellung unmöglich. „Wie so etwas technisch passieren kann, ist mir schleierhaft“, so Jürgen Kaatz mit einem Kopfschütteln. Inzwischen stand bereits ein möglicher Haftungsanspruch im Raum.

Denn das Paket hing in einer Warteschleife, aus der es irgendwann wohl in der Versenkung verschwunden wäre, wenn es Jürgen Kaatz nicht zuvor fotografiert hätte: „Mittlerweile habe ich gelernt, auch solche Details beweissicher zu machen.“

Die falsche Postleitzahl half

Mit Hilfe der falschen Postleitzahl konnte er nun aber zumindest einen sogenannten Nachforschungsauftrag schalten, der ohne diese falsche Zahl immer weder ins Leere gelaufen war, weil die korrekte Postleitzahl mit diesem Paket gar nicht in Verbindung gebracht wurde. Zugestellt war das Paket bis Dienstag noch immer nicht.

Aber nach Ostern ist vor Ostern: „Mal sehen, ob sich das Paket bis Ostern 2022 anfindet und zur Empfängerin gelangt“, so Jürgen Kaatz.

Von Björn Wagener