Wittstock

Angie Löblich verlässt die Wildtierauffangstation in Struck in der Prignitz aus privaten Gründen und verfolgt nun eigene Pläne. Sie möchte in absehbarer Zeit einen neuen Verein auf die Beine stellen. Der Name ist bereits gefunden: „Wildtier in Not ...?“.

Obwohl der Name ein ähnliches Konzept wie die Wildtierauffangstation vermuten lässt, ist Angie Löblich eines sehr wichtig: „Wir sind keine Konkurrenz, sondern verfolgen lediglich unabhängig voneinander ähnliche Ziele“, beschreibt sie die Situation.

Spezialisierung auf kleine Säugetiere und Singvögel

Trotz des vergleichbaren Ansatzes verletzte oder aus anderen Gründen hilflose Wildtiere wieder aufzupäppeln und später auszuwildern, weist sie auf den wichtigsten Unterschied hin: „Ich konzentriere mich speziell auf kleinere Säugetiere und Singvögel“, sagt Angie Löblich. Größere Wildtiere – vor allem Greifvögel – seien weiterhin in der Auffangstation in Struck gut aufgehoben.

Die dortige Wildtierauffangstation, die Angie Löblich seit Jahren zusammen mit ihrem Mann Uwe betrieb, werde nun von ihm allein weitergeführt.

Sie ist für verletzte wilde Tiere oftmals die letzte Rettung. Denn ohne menschliche Hilfe würden sie in diesen Situationen wohl nicht überleben. In der Station werden sie gesund gepflegt und wieder in die Freiheit entlassen, wenn sie fit genug dafür sind, sich selbst zu versorgen. Das kann sich unter Umständen auch über längere Zeiträume hinziehen.

Für die Pläne mit den Wildtieren braucht es Haus und Hof

Etwa so will Angie Löblich auch künftig agieren – das heißt, Wildtiere annehmen oder aus misslichen Lagen retten und sich dann um sie kümmern, nur eben allein und mit der genannten Spezialisierung.

Dafür aber muss zunächst einmal eine wichtige Voraussetzung erfüllt sein: Es braucht ein passendes Haus mit Hof. „Denn ich möchte einige Tiere aus der Auffangstation dorthin mitnehmen“, sagt sie.

Diese Tiere sollen an dem neuen Domizil ebenso unterkommen wie künftige tierische Pfleglinge. Derzeit ist Angie Löblich auf der Suche nach einem entsprechenden Objekt. Bei dessen Lage ist sie nicht auf einen bestimmten Ort festgelegt. Der Standort kann ebenso gut im Kreis Ostprignitz-Ruppin wie auch im Nachbarkreis Prignitz liegen.

Auch was die Ausstattung des Hauses betrifft, gibt sie sich bescheiden: „Ich habe keine großen Ansprüche. Es muss nur bewohnbar sein“, sagt Angie Löblich. In der Frage, ob Miete, Mietkauf oder Kauf sei sie ebenfalls flexibel. Ausschließen will sie zunächst nichts. Wichtig ist ihr vielmehr, dass es genügend Platz für Volieren und andere Unterbringungsmöglichkeiten für Tiere gibt.

Erste Interessenten für neuen Verein vorhanden

Dieser noch zu findende Standort solle dann zur Basis des künftigen Vereins entwickelt werden. Erste Schritte in diese Richtung hat Angie Löblich bereits unternommen. Sie konnte potenzielle Mitstreiter für ihr Vorhaben gewinnen. „Es gibt eine Reihe von Interessenten mit speziellem Fachwissen, die angekündigt haben, in dem künftigen Verein mitarbeiten zu wollen, darunter Tierpfleger, Jäger und ein Experte für Fledermäuse“, berichtet sie. Mit dem Verein hofft sie, auch weiterhin ihrer Passion wilden Tieren zu helfen, treu bleiben zu können. Wie ernst es ihr damit ist, ist bereits ihrem Auto anzusehen. Dort ist der Schriftzug „Wildtier in Not“ schon angebracht.

Wer Angie Löblich auf der Suche nach einem passenden Objekt für ihren anvisierten Verein helfen kann, wählt folgende Telefonnummer: 0162 / 6 02 67 61.

Von Björn Wagener