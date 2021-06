Beveringen/Schweinrich

Jetzt muss es klappen. Melanie Jagnow und Oliver Blanke aus Beveringen (Stadt Pritzwalk) fiebern ihrer Hochzeit am 21. August entgegen. Dabei ist dieses Datum nur zweite Wahl. Die Corona-Krise ließ ihre Heiratspläne im vergangenen Jahr platzen: Das Jawort war schon für den 20. Juni 2020 geplant.

„Das hätten wir uns niemals träumen lassen“, sagen Melanie Jagnow und Oliver Blanke mit Blick auf ihre verschobene Hochzeit. Doch die Lage war im Frühjahr vergangenen Jahres zu ungewiss – niemand wusste, wie sich die Corona-Krise weiterentwickelt.

Paar aus Beveringen verschiebt wegen Corona-Krise Hochzeit um ein Jahr

„Anfang Mai 2020 hatten wir alles abgesagt“, erinnert sich Melanie Jagnow. Nun startet das Paar den zweiten Versuch und hofft, dass am 21. August alles gut über die Bühne geht. „Wir hatten damals gleich den neuen Termin beim Standesamt in Pritzwalk angemeldet, für den 21. August war nur noch dieser eine frei“, sagt Melanie Jagnow.

Der Start in ihre Beziehung verlief traumhaft: Bei einem Polterabend am 15. Mai 2014 in Beveringen lernten sich Melanie Jagnow und Oliver Blanke kennen. Damals war die gelernte Köchin aus Schweinrich (Stadt Wittstock) beim Veranstaltungsservice Lutter in Wittstock tätig.

Das Paar lernte sich bei einem Polterabend in Beveringen kennen

„Die Kellnerin war an dem Abend abgesprungen und es fehlte jemand auf dem Bierwagen, da bin ich eingesprungen“, erinnert sich Melanie Jagnow. „Es hat gleich gefunkt“, sagt Oliver Blanke. „Ich habe nicht gesucht sondern gefunden“, sagt die 32-jährige Melanie Jagnow.

Melanie Jagnow und Oliver Blanke aus Beveringen freuen sich auf ihre Hochzeit am 21. August. Wegen der Corona-Krise fiel ihre Trauung am 20. Juni 2020 ins Wasser. Quelle: Christamaria Ruch

Das Glück des Paars ist mit seiner fünfjährigen Tochter Amelie schon nahezu komplett. „Das war 2014 eine ergiebige Hochzeit für Beveringen, denn ein Freund von mit hat dort auch seine Frau gefunden und deren Sohn ist nur etwas jünger als Amelie“, sagt Oliver Blanke.

Heiratsantrag Weihnachten 2018

Weihnachten 2018 machte Oliver seiner Melanie einen Heiratsantrag; die für 2019 geplante Hochzeit wurde verschoben. „Meine Cousine hat in dem Jahr geheiratet, da stand für uns fest, dass wir 2020 heiraten“, sagte der 37-Jährige. Niemand ahnte zu diesem Zeitpunkt, dass einmal ein Virus alle Pläne durcheinander bringt.

Ersatzparty für die ausgefallene Hochzeit gefeiert

Als Ersatz für die geplatzte Hochzeit am 20. Juni 2020 feierte das Paar an diesem Tag eine Party im Freundeskreis auf dem Hof in Beveringen. „Das war an dem Tag recht emotional, daran zu denken, dass alles abgesagt wurde“, sagt Melanie Jagnow mit belegter Stimme. An diesem Wochenende wollte das Paar eigentlich seinen ersten Hochzeitstag feiern.

Die Trauringe sind bereits neu graviert. Quelle: Christamaria Ruch

Die junge Frau startete im Sommer vergangenen Jahres dennoch neu: Sie drückt noch einmal die Schulbank und absolviert eine Ausbildung zur Pflegefachfrau. „Oliver unterstützt mich bei allen Vorhaben“, sagt Melanie Jagnow.

Der Industriemechaniker sattelte nach seiner Ausbildung in Hamburg gleich noch die Meisterschule auf und gehört seit 20 Jahren zu den Berufspendlern. Er arbeitet als Servicetechniker für Industriehydraulik. Am Wochenende steckt er seine Zeit in den Hof und werkelt an vielen Ecken.

„Wir sind hier drei Generationen und halten gut zusammen“, sagt Melanie Jagnow. Und: „Etwas anderes als Dorfleben kam für mich nicht in Frage.“

ochzeitsmesse 2020 in Wittstock wurde zur Fundgrube für Melanie Jagnow und Oliver Blanke

Das Paar nutzte die Hochzeitsmesse im Februar 2020 in Wittstock und schnürte dort ein klassisches Paket: Beim örtlichen Juwelier wählten sie ihre Ringe, bei der Bäckerei die Torte, Der Pianomann kommt aus Neubrandenburg, und ein DJ ist nun ebenfalls an Bord. Der Veranstaltungsservice, bei dem die beiden sich kennenlernten, organisiert die Feier.

Dann schaute Melanie Jagnow im Wittstocker Brautmodengeschäft vorbei. Ihre Mutter, Schwiegermutter und zwei Freundinnen begleiteten sie. „Alle waren ehrlich und sagten ihre Meinung.“ Melanie Jagnow probierte acht Modelle.

Hochzeitskleid ist noch ein Geheimnis

„Meine Mama machte einen Vorschlag, und als ich dieses Kleid dann anzog, liefen die Tränen“, sagt sie. Noch muss sich Oliver Blanke gedulden, denn traditionell sieht er erst am Tag der Hochzeit dieses Kleid.

Beim Wittstocker Friseur-Team ist Melanie Jagnow seit mehr als zehn Jahren Kundin. „Ich habe volles Vertrauen in meine Friseurin Tini“, sagt sie. Der Bräutigam hat noch neun Wochen Zeit, um seinen Anzug zu kaufen. „Das wird schon“, sagt er ziemlich entspannt. Auch beim Anzug setzt das Paar auf regionale Verbundenheit. „Ich werde den in Pritzwalk kaufen“, sagt der 37-Jährige.

Das Paar erlebte eine Welle der Hilfsbereitschaft

Bei all dem Frust, die Hochzeit verschieben zu müssen, ist das Paar auch dankbar und erleichtert. „Alle sind uns entgegengekommen und haben den Termin ohne Stornierungskosten einfach verschoben“, sagt Melanie Jagnow.

Der Juwelier hat ihre Trauringe bereits kostenfrei neu graviert. „Die Paare können doch nichts für die Situation“, sagt Detlef Beuß. Nur die Einladungskarten für die Hochzeit müssen neu gedruckt werden.

In diesen Schuhen eröffnet Melanie Jagnow mit ihrem Bräutigam Oliver Blanke bei „Atemlos durch die Nacht“ den Hochzeitstanz. Quelle: Christamaria Ruch

Hochzeit findet im zweiten Anlauf um jeden Preis statt

Schon jetzt steht fest: Die Hochzeit geht am 21. August über die Bühne. „Wir ziehen das jetzt durch, ein zweites Mal verschieben wir nicht“, sagte Oliver Blanke. „Wir wünschen uns einfach nur einen schönen Tag, wenn wir das noch einmal verschieben, wäre irgendwann die Luft raus“, sagt Melanie Jagnow.

Der Eröffnungstanz für die Hochzeit steht schon fest: „Natürlich mit unserem Lied, bei dem wir das erste Mal getanzt haben“, sagt Oliver Blanke. „Atemlos durch die Nacht“ startet dann das Paar in sein Eheglück.

Von Christamaria Ruch