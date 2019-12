Pachtvertrag für neues Café unterzeichnet

Wittstock

Der erste Schritt zur neuen Gastronomie, die bald im alten Feuerwehrdepot am Dosseteich einziehen soll, ist gemacht. Am Dienstag unterzeichnete Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann den Pachtvertrag mit der künftigen Betreiberin des Cafés „Zweierlei“, Claudia Köppen. „Das ist ein gutes Signal für Wittstock, dass man hier am Ortseingang zur Ruhe kommen kann“, sagte Jörg Gehrmann. Er lobte den Mut der Gastronomin, die ihre Zukunft in Wittstock generieren wolle, „und das mit einem Pflaumenkuchen“.

Den will Claudia Köppen nämlich künftig in ihrer neuen Niederlassung backen. Und nicht nur das. „Zweierlei bezieht sich auf vieles“, erklärte sie. So soll es neben der Gastronomie auch einen Verkauf von regionalen Produkten geben. „Beispielsweise Kaffee aus einer Privatrösterei“, sagte sie. Überhaupt sollten viele Produkte aus Manufakturen der Region stammen. Im Café will die Gastronomin künftig nicht nur Kaffee, Getränke und selbst gebackenen Kuchen anbieten, es soll auch ein Frühstücks- und Mittagsangebot geben.

Im alten Feuerwehrdepot war bis 2019 noch die Wittstocker Tourist-Information untergebracht. 2020 soll dort eine Gastronomie eröffnen. Quelle: Christian Bark

Die beiden Räume des rund 120 Jahre alten historischen Gebäudes betrachtet Claudia Köppen als nahezu perfekt für ihre geplante Gaststube. Zudem sollen hinten zum Parkplatz hinaus auch Tische und Stühle draußen aufgestellt werden. „Ich hoffe, dass wir voraussichtlich noch vor Sommerbeginn 2020 eröffnen können“, sagte Claudia Köppen.

Mit dem Café erfüllt sich die einstige Neubrandenburgerin einen Traum. „Eigentlich bin ich Krankenschwester“, erklärte sie. Durch Zufall sei sie vor einem Jahr mit ihrem Mann in Wittstock gelandet, wo sie seitdem auch wohnt. Das Gebäude selbst sei eines mit „Charakter“ und habe vor allem im Laufe der Landesgartenschau auf sich aufmerksam gemacht.

Viel Hilfe bei der Existenzgründung

Viel Unterstützung bei der Existenzgründung aber auch der Erstellung ihres Konzepts und der Beantragung von Leader-Fördermitteln hatte Claudia Köppen von der Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg (REG) erhalten. Zudem standen der Tourismusverband Prignitz, die Industrie- und Handelskammer ( IHK) und die Stadt Wittstock selbst mit Rat und Tat zur Seite.

„Es gab im Interessenbekundungsverfahren viele Anfragen aber Frau Köppen hat nun mal den einzigen qualifizierten Antrag inklusive Konzept gestellt“, betonte der Leiter des Wittstocker Wirtschaftsförderungsamts, Martin Bünning. Man habe gemerkt, dass sich die Gastronomin intensiv mit ihrer Idee auseinandergesetzt habe. Genau vor einem Jahr sei dann die Entscheidung gefallen, dass Claudia Köppen die Zusage erhält.

Nun ist der Vertrag unterzeichnet und die künftige Gastronomin und Verkäuferin, die nach wie vor als Krankenschwester arbeitet, ist überglücklich. „Ich könnte heute die ganze Welt umarmen“, sagte Claudia Köppen freudestrahlend.

Von Christian Bark