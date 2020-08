Wittstock

Mehrere Sitzbänke im Friedrich-Ebert-Park in Wittstock müssen jetzt abgeschliffen und mit neuer Farbe versehen werden. Das hat Bauhofleiter Benjamin Deutschmann mitgeteilt. Der Grund ist besonders unerfreulich. Denn die Bänke sind Opfer von Vandalismus geworden. Die grünen Sitzstreben sind mit etlichen Nazi-Symbolen und Schriftzeichen überzogen worden. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 300 Euro. Außerdem muss Zeit und Arbeit investiert werden, die eigentlich nicht nötig gewesen wäre – und das in der Urlaubs- und Sommerperiode, in der es ohnehin genug zu tun gibt.

Vandalismus ist kein Einzelfall

Aber Vandalismus ist in Wittstock kein Einzelfall. Deutschmann berichtet noch von weiteren Schmierereien, die in jüngster Zeit bemerkt, aber bereits wieder beseitigt wurden. Festgestellt worden seien sie zum Beispiel am Kunstwerk im Friedrich-Ebert-Park; an einem Häuschen auf dem ehemaligen Landesgartenschau-Gelände oder auch am ehemaligen Güterboden, der zur Landesgartenschau im vergangenen Jahr die Blumenhalle beherbergte.

Anzeige

5000 Euro Schaden im Jahr

Auf immerhin rund 5000 Euro summierten sich die Schäden, die die Stadt Wittstock aufgrund von Vandalismus jedes Jahr verkraften muss. Im vergangenen Jahr war zeitweise die Beleuchtung eines Weges in Wittstock ein häufig attackiertes Ziel im Stadtgebiet. Er musste zeitweise sogar ganz dunkel bleiben, weil die Stadt mit den Reparaturen nicht mehr hinterher kam.

Weitere MAZ+ Artikel

Die jüngst entdeckten Schmierereien wurden von einer Streife des Ordnungsamtes entdeckt. Manchmal würden solche Schäden auch von Bauhofmitarbeitern festgestellt, die ebenfalls viel im Stadtgebiet unterwegs sind, sagt dazu Stadt-Sprecher Jean Dibbert. Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann fällt zu derart chaotischem Treiben nur ein Spruch ein: „Narrenhände beschmieren Tisch und Wände“.

Solche Schmierereien sind keine Lappalien

Solche Beschädigungen von städtischem Eigentum sind keine Lappalien. Laut Polizeisprecherin Ariane Feierbach ist das Verwenden von Zeichen verfassungswidriger Organisationen eine Straftat. Dennoch müsse man zwischen kleineren Kritzeleien und großflächigen Schmierereien, die eine deutliche Gesinnung erkennen lassen, unterscheiden. Sie geht zudem davon aus, dass längst nicht alle derartigen Schriftzüge überhaupt angezeigt werden, weil sie mitunter leicht wegzuwischen sind.

Von Björn Wagener