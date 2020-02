Anfängerkurs im Imkerverein Wittstock ist rappelvoll

Jabel

Wer sich für Bienenhaltung oder Honigproduktion interessiert, ist beim Anfängerkurs des Imkervereins Wittstock gut aufgehoben. Seit 2014 können Interessenten einmal im Jahr dort das ABC der Imkerei erlernen.

30 Interessenten auf der Schulbank

Gut 30 Frauen und Männer kamen jüngst zum Imkerverein und drückten einen Tag die Schulbank im Dorfgemeinschaftshaus in Jabel. Die Interessenten kamen aus der Prignitz und Ostprignitz-Ruppin bis hin zum Havelland und Potsdam-Mittelmark.

Imker Lutz Behrend führte als Referent durch den theoretischen Teil der Schulung. Andy Kralisch, Imker aus Zaatzke, übernahm dann einen Exkurs in die Praxis und zeigte anhand von Imkerzubehör, was sich alles hinter diesem Hobby versteckt.

Hohe Nachfrage hält an

„Die Nachfrage ist ungebremst hoch, denn jedes Jahr haben wir 20 bis 30 Kursbesucher, auch aus anderen Bundesländern“, sagte Vereinsmitglied Christine Mayer. Lutz Behrend ging in seinem Vortrag auf die körperlichen Anforderungen, Fragen zum Standort und zur Völkerzahl ein.

Honig frisch aus der Wabe: Die Kursbesucher konnten sich mit einer Kostprobe das Seminar versüßen. Quelle: Christamaria Ruch

Auch der Jahreszyklus der Imkerei stand auf dem Programm. Dabei fielen auch Fachbegriffe wie Schwarmmanagement und Völkervermehrung. Von Mai bis Mitte Juli erfolgen die Honigernte und Ablegerbildung.

Ines und Moritz Beese aus Senzke ( Havelland) sind bereits Eigentümer eines Ablegers. „Wir haben einen Imker kennengelernt und er hat uns den Ableger gegeben“, sagte Ines Beese. Über den Landesimkerverband Brandenburg erfuhren sie von der Schulung in Jabel. „Wir haben einen großen Garten mit Obstbäumen und möchten für den Hausbedarf imkern. Diese Idee ist langsam gereift“, sagte Ines Beese. Bei der Bienenhaltung geht es dem Paar nicht vordergründig um den Ertrag: „Wir interessieren uns für bienengemäße Imkerei.“

Pate hilft den Neuen

Der Kursbesuch markiert nur den Anfang. Im ersten Jahr können die angehenden Imker den Übergang von der Theorie in die Praxis am besten an der Seite eines Paten bewältigen. Dabei schauen sie einem erfahrenen Imker über die Schulter.

„Diese Patenschaften haben sich bewährt“, sagte Christine Mayer. Im Rahmen einer Patenschaft können grundlegende Abläufe vermittelt werden. Sie widmet sich seit acht Jahren diesem Hobby und begann damals ebenfalls an der Seite eines Paten. „Das hilft, um sattelfest zu werden. Mittlerweile war ich selbst schon dreimal Patin“, so Mayer.

Lernen hört nie auf

Sie räumte ein: „Das Lernen hört nie auf, wir müssen uns auch mit dem Wandel in der Natur auseinandersetzen, gerade wenn die Jahre so trocken sind und den Bienen weniger Blühflächen zur Verfügung stehen“, sagte Christine Mayer.

Blühstreifen verkümmert

„Im vergangenen Jahr habe ich es auch erlebt, dass die Blühstreifen entlang der Felder wegen der Trockenheit verkümmert sind“, sagte Lutz Behrend. „Auch Raps und Buchweizen waren damals vertrocknet. Den besten Ertrag hatte ich bei der Linde“, sagte er. Bereits ab Juli musste er zufüttern, damit die Bienen ausreichend versorgt waren. Das bestätigten auch Christine Mayer und Andy Kralisch.

Andy Kralisch zeigte im praktischen Teil der Schulung, wie Mittelwände eingelötet werden. Quelle: Christamaria Ruch

Der 38-jährige Andy Kralisch kam vor fünf Jahren über einen Anfängerkurs des Imkervereins in den Wittstocker Verein. Damals stand ausschließlich die Theorie bei dem Tageskurs auf dem Programm. „Das erschlägt einen auch, deshalb hatte ich ein Jahr später angeboten, den praktischen Bezug mit Anschauungsmaterial herzustellen“, sagte Kralisch. Seitdem zeigt er, wie Rähmchen eingedrahtet und Mittelwände eingelötet werden. Außerdem baut er Magazinbeuten, die künstliche Behausung der Honigbienen.

Imker im Verein sind versichert

Andy Kralisch ist seit zwei Jahren Imkerpate. „Wer echtes Interesse zeigt, kann viel dabei lernen. Aber es ist auch Eigeninitiative wichtig, indem man liest und nachfragt“, sagte er. Eine Mitgliedschaft im Verein empfiehlt er ebenfalls und zählt die Vorteile auf: Organisierte Imker sind gegen Diebstahl versichert, erhalten aktuelle Informationen zu Krankheiten wie Faulbrut oder Varroa und können günstig Medikamente gegen die Krankheiten erwerben.

„Wir bahnen nicht nur in unserem Verein Patenschaften an. Wenn Kursteilnehmer aus anderen Landkreisen kommen, vermitteln wir sie an Vereine in ihrer Region“, sagte Christine Mayer. Ines und Moritz Beese aus dem Havelland haben bereits Eigeninitiative gezeigt. „Wir werden im Imkerverein Friesack einen Paten bekommen“, sagte Ines Beese.

Von Christamaria Ruch