Dahlhausen

Das beschauliche Dorf Dahlhausen ist um eine Attraktion reicher. Urlauber finden seit dieser Saison bei Petra Rieger eine Unterkunft. Die Idee für dieses Angebot entstand mitten in der Corona-Krise 2020. „Wenn wir nicht reisen können, holen wir die Gäste eben zu uns“, sagt Petra Rieger.

Das ehemalige Altenteil des Bauernhauses bietet nun Platz für zwei Personen. Ursprünglich sollten die ersten Urlauber bereits Ende April begrüßt werden, doch auch hier durchkreuzten die Kontaktbeschränkungen in der Pandemie alle Pläne. Anfang Juli war es dann soweit und die ersten Besucher steuerten Dahlhausen an.

Ferienwohnung in Dahlhausen steht seit Juli für Urlauber offen

Die Ferienwohnung steht auch Gästen bereit, die nur eine einzige Übernachtung buchen. „Das ist in der Region noch selten“, sagt Petra Rieger. Katja Reichelt, Leiterin der Touristinformation in Wittstock, bestätigt das: „Im Wittstocker Umland, dazu gehört auch die Gemeinde Heiligengrabe, sind Buchungen in Ferienunterkünften nur für eine Nacht nicht so häufig vertreten.“

Ferienwohnung wird über digitale Vermittlungsplattform angeboten

Auf einer digitalen Vermittlungsplattform wird die Ferienwohnung in Dahlhausen beworben. Von dort können potenzielle Urlauber direkt bei Petra Rieger buchen. Die ersten Gäste aus dem In- und Ausland haben von dort aus bereits das nähere und weite Umfeld erkundet. Besucher aus Dänemark, Ungarn und Brasilien gehörten dazu.

Petra Rieger steht den Gästen ganz nach Wunsch auch bei der Tagesgestaltung zur Seite. „Ich möchte zeigen, wie schön die Prignitz ist“, sagt sie. Egal, ob eine Radtour oder Wanderung ansteht oder Tipps für touristische Besonderheiten gefragt sind, die Polizistin im Ruhestand gibt Empfehlungen oder begleitet die Urlauber auch auf Wunsch.

Petra Rieger steht ihren Gästen mit Rat und Tat zur Seite

„Es geht mir um den persönlichen Kontakt“, sagt sie. Vor dem Grundstück weist ein mit grüner Farbe aufgepepptes Fahrrad auf die Ferienwohnung hin. Doch neben Pedalrittern legten schon Pferdenarren aus Dänemark oder ein ungarisches Motocross-Nachwuchstalent Station in Dahlhausen ein.

Corona-Auflagen werden erfüllt

Mit Blick auf die Corona-Auflagen wird diese Ferienwohnung nach besonderen Hygienestandards gereinigt. So sehen des die Bestimmungen der Vermittlungsplattform vor. „Die Gäste nehmen vorwiegend draußen ihr Frühstück ein“, sagt Petra Rieger. Auch damit sollen Infektionsquellen vermieden werden.

Zur persönlichen Note gehört der Familienanschluss. „Wer hier Urlaub macht, erlebt das volle Familienleben“, sagt sie. Vorwiegend Individualtouristen mit Wunsch nach Aktivurlaub gehörten bislang zu Petra Riegers Gästen.

Von Christamaria Ruch