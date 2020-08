Wittstock

Dass öffentlich zugängliche Dekoration zuweilen gestohlen wird, ist nichts Neues. Dass sie danach wieder auftaucht, dürfte schon seltener vorkommen. Der Fall, der sich dieser Tage vor dem Geschäft Modepartner Schmidt am Marktplatz in Wittstock abspielte, vereint zwar beides, ist aber trotzdem eine ganz besondere Kategorie. Denn die Umstände sind durchaus nicht alltäglich.

Dabei geht es um einen bepflanzten Kübel auf einem Stuhl – eine Art Dekoration, wie sie manche Läden haben, um ihre Eingangsbereiche ein Stück ansprechender zu gestalten – so eben auch Modepartner Schmidt. „Den Stuhl habe ich an einem Abend mal vergessen, hereinzuholen, und am nächsten Morgen war er weg“, erzählt Filialleiterin Kerstin Schmidt. Also wurde ein ähnlicher Stuhl besorgt. Die gesamte Kreation sei sogar mit Steinen beschwert worden, um es Dieben zumindest etwas schwerer zu machen.

Am Tag als der Kübel verschwand

Das ging auch lange gut – bis vor etwa zwei Wochen. Da war eines Tages plötzlich der Blumenkübel verschwunden – und es herrschte wenig Hoffnung, ihn wieder zu sehen.

Das änderte sich jedoch am Mittwoch dieser Woche. Als die Freundin einer Kollegin während ihrer Arbeitspause ganz in der Nähe des Geschäftes ihren Blick schweifen ließ, entdeckte sie plötzlich den abhanden gekommenen Kübel auf einem Hof. „Er war genauso bepflanzt wie bei uns“, berichtet Kerstin Schmidt. Sie machte sich also auf, um die Hausbewohnerin zur Rede zu stellen.

Rückgabe mit Nachdruck gefordert

Die Geschäftsfrau teilte mit, dass der Kübel zum Laden gehöre und forderte mit Nachdruck, die Pflanzendeko bis spätestens am nächsten Tag wieder an ihren angestammten Platz zurückzustellen. Andernfalls würde sie die Sache bei der Polizei anzeigen. Die Ansage wirkte offenbar: Am Donnerstagfrüh war der Kübel wieder da, auch wenn er nicht ganz an Ort und Stelle gestanden habe.

„Man versucht, die Stadt ein bisschen schöner zu machen und immer wieder gibt es Leute, die irgendwas klauen“, ärgert sich Kerstin Schmidt. Die Idee, bepflanzte und dekorierte Stühle vor Geschäftseingängen zu platzieren, war zur Landesgartenschau 2019 von der Dekorateurin von Modepartner Schmidt aufgebracht worden und fand seitdem viele Nachahmer in der Innenstadt – bis heute.

