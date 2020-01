Flächenpflege: So kann es funktionieren

Wittstock

Wie kann das ehemalige Gelände der Landesgartenschau in Wittstock künftig so gepflegt werden, dass es einladend bleibt? Diese Aufgabe gilt als eine große Herausforderung in der Zukunft.

Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann hat jetzt angekündigt, wie die Stadt den Pflegeaufwand auf dem Areal bewältigen will. Dabei habe sie gleich mehrere Projekte im Blick: Zunächst einmal sollen zwei zusätzliche Gärtner-Stellen geschaffen und besetzt werden.

Kooperationspartner im Blick

Da das allein aber nicht ausreicht, werde daran gedacht, in Sachen Flächenpflege mit der Stephanus-Stiftung in Wittstock zusammenzuarbeiten. Wie diese Kooperation konkret aussehen könnte, stehe dabei noch nicht fest, so Bürgermeister Gehrmann.

Ehrenamtler gesucht

Anvisiert sei darüber hinaus noch ein drittes Standbein, wenn es darum geht, das Areal in Schuss zu halten: Ehrenamtliche Arbeit. Gehrmann kann sich vorstellen, dass freiwillige Helfer auf dem Areal tätig werden, etwa zur Pflege von bepflanzten Flächen oder Anlagen. Vor diesem Hintergrund ruft der Bürgermeister auch Vereine auf, sich für eine solche Tätigkeit zu engagieren.

Kunst-Libellen für die Kitas

Indes sei geplant, die künstlichen Riesen-Libellen auf dem Bleichwall abzubauen und an den Eingängen der drei städtischen Kitas Dossespatzen, Kinderland und Waldring zu platzieren. Hintergrund: Die Libellen sollen an allen Standplätzen mit Kindern in Verbindung gebracht werden. Die beleuchteten Exemplare am Spielplatz in der Kyritzer Straße erfüllen diesen Zweck bereits. Sie schmücken ihn seit dem vergangenen Jahr und sind daher vor allem bei Dunkelheit ein beliebter Hingucker. Letztere sollen auch weiterhin an Ort und Stelle verbleiben.

Es wird wieder bunt

Das ehemalige Landesgartenschau-Gelände und viele Innenstadtbereiche werden im Frühjahr erneut mit bunten Frühblühern zur Augenweide. Denn es ist zu erwarten, dass von den rund eine Million Blumenzwiebeln, die in Vorbereitung auf die Laga Ende 2018/Anfang 19 in die Erde gesteckt wurden, viele erneut aufgehen werden.

Von Björn Wagener