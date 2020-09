Berlinchen

Ein besonderes Photovoltaik-Projekt könnte die Dörfer Sewekow, Berlinchen und Biesen miteinander verbinden. Das stellt sich eine Firma aus Berlin vor, die sich auf Technologien rund um die Energiegewinnung aus der Sonne spezialisiert hat.

Und so könnte es funktionieren: Solarparks in den genannten Orten würden in einer Linie kombiniert. Der Vorteil: Sie bräuchten nur noch einen einzigen Einspeisepunkt ins Netz des Stromversorgers Edis. Das ist günstiger als jeden Solarpark einzeln ans Netz zu bringen. An der finanziellen Ersparnis durch das günstige Andocken würden die Dörfer beteiligt.

Netzanfrage würde folgen

Der Ortsbeirat Berlinchen: Mirko Böhm, Astrid Struck und Vorsteherin Elke Meißner (v.l.). Quelle: Björn Wagener

Sollten die Ortsteile dem Vorhaben zustimmen, so würde die Firma eine sogenannte Netzanfrage an die Edis stellen, um sich den Anschluss ans Stromnetz für eine gewisse Zeit zu sichern. Diese Zeit würde genutzt, um mit der Planung dieses Vorhabens zu beginnen.

So beschrieb Elke Meißner, Ortsvorsteherin in Berlinchen, das mögliche Vorhaben auf der jüngsten Beiratssitzung. Das Ganze sei zunächst nur eine „technische Idee“ und ein Angebot, das die Firma den Dörfern unterbreiten wolle. „Wir sind uns dazu im Ortsbeirat nicht wirklich einig geworden“, sagte Elke Meißner und kündigte an, dass sich das Gremium mit diesem Thema vorerst nicht weiter befassen werde.

Rund 40 Gäste bei der Sitzung

Rund 40 Gäste fanden sich zur Beiratssitzung am Mittwochabend in der örtlichen Turnhalle ein, darunter auch Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann. Und der rückte das Prozedere grundsätzlich gerade: „Ob solche Projekte realisiert werden, darüber entscheiden immer noch die Stadtverordneten. Der Ortsbeirat ist keine Rechtspersönlichkeit“, sagte er. Wohl aber werde er bei der planerischen Entscheidungsfindung mit einbezogen. „Ich habe noch nicht erlebt, dass die Stadtverordneten ein Thema ohne das Votum des Ortsbeirats abarbeiten.“

Mit Freiflächen-Photovoltaik könne Strom weitaus effektiver erzeugt werden als mit Energiepflanzen. Darauf wies Elke Meißner an dem Abend mit Verweis auf wissenschaftliche Studien hin. Folge: Das Thema erneuerbare Energien rückt allgemein immer stärker in den Fokus. In den Kommunen häufen sich bereits die Anfragen potenzieller Investoren.

Der Nachbar legt vor

So befasste sich kürzlich auch die benachbarte Gemeinde Heiligengrabe mit dem Thema und bestätigte einen Beschluss aus dem Jahr 2014, der bestimmte Kriterien im Umgang mit Projekten rund um erneuerbare Energien festlegt. Da geht es unter anderem um Mindestabstände zu Siedlungen oder die Beschaffenheit landwirtschaftlicher Flächen, die für diese Zwecke genutzt werden dürfen.

Eine solche Handlungsgrundlage hat die Stadt Wittstock nicht, wie Stadtverordnetenvorsteher und Biesens Ortsvorsteher Burkhard Schultz bestätigt. Aber das soll sich ändern.

Erst mal analysieren

Die Stadt will nun eine sogenannte Potenzialanalyse erstellen. Sie wird festlegen, wo Projekte mit Flächen-Photovoltaik stattfinden dürfen. Damit sollen diverse Wünsche entsprechender Firmen besser steuerbar und eine klare Linie verfolgt werden. Außerdem helfe das auch den Antragstellern. Denn sie wissen dann, für welche Areale es überhaupt sinnvoll ist, aktiv zu werden, sagte Bürgermeister Gehrmann.

Viele Einwohner kamen zur Ortsbeiratssitzung in die Turnhalle von Berlinchen. Quelle: Björn Wagener

Noch aber liegt diese Analyse nicht vor. So lange das so ist, seien Anfragen „nicht zielführend“, teilt die Stadt potenziellen Investoren in einem vorgefertigten Wortlaut mit. Laut Stadtverwaltung wird der Entwurf der Analyse erst im Laufe des kommenden Jahres diskutiert werden.

Das ist auch der Grund, weshalb sich der Ortsbeirat Berlinchen zurzeit nicht weiter mit der Sache beschäftigen will, wie Elke Meißner sagt.

Die Basis fehlt

Ohne die Potenzialanalyse fehle schlicht die Basis für alles weitere. Ähnlich sieht das auch der Ortsbeirat in Biesen. „Wir haben das noch nicht besprochen“, sagt Burkhard Schultz – eben weil die Analyse noch nicht da ist.

Zurückhaltung empfiehlt auch Bürgermeister Gehrmann. Die Ortsbeiräte seien erst dann gefragt, wenn der Stadt ein entsprechender Antrag auf das beschriebene Projekt vorliegt. Aktuell sei das aber nicht der Fall.

Ein großer Solarpark bei Potsdam. Quelle: euroluftbild.de/Robert Grahn

Aus dem Publikum wurden am Mittwochabend Befürchtungen laut, dass ein solches Projekt mit privaten Landeigentümern realisiert werden könnte, egal, was Stadt oder Ortsbeirat dazu sagen. „So einfach ist das nicht. Die Planungshoheit liegt bei der Stadt Wittstock“, sagt Burkhard Schultz dazu. Das heißt, erst wenn der Projektplan eines Investors mit dem städtischen Willen übereinstimmt, kann der Bauantrag beim Landkreis gestellt werden.

Martin Schäfer sieht’s positiv

Alles andere als zögerlich steht dem Ganzen hingegen Sewekows Ortsvorsteher Martin Schäfer gegenüber. Für ihn ist das PV-Projekt durchweg positiv: „Da fällt Geld vom Himmel, wir können den Kohleausstieg vorantreiben, und wir sehen keine Windräder“, sagt er. Das sei eine Chance für den Ort. „Denn das einzige, was wir haben, ist unsere Landschaft.“

Der Ortsbeirat habe sich bereits mit dem Thema beschäftigt. Demnächst solle eine spezielle Sitzung dazu folgen. Man wolle der Stadt vorschlagen, dass Sewekow geeignete Flächen zu bieten hätte, auf denen PV-Anlagen nicht stören würden. „Wir können nicht darüber entscheiden, aber wir wollen, dass man uns nicht vergisst, wenn es so weit ist.“

Von Björn Wagener