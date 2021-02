Wittstock

Das Dach des Klärschlammlagers am Bohnekampweg in Wittstock ist jetzt mit einer Photovoltaikanlage (PV) ausgerüstet worden. Das soll die Energiekosten senken. „Wir hoffen, dass wir 80.000 Kilowattstunden damit erzeugen, die wir dann in der Anlage selbst verbrauchen“, sagt Andy Thierbach, Geschäftsführer des Wittstocker Wasser- und Abwasserverbandes (WAV). Das hieße, dass etwa 20 Prozent der benötigten Energie nicht eingekauft werden müsste - eine Ersparnis von immerhin rund 20.000 Euro pro Jahr.

Rund 115.000 Euro Baukosten

Gut 260 Module seien auf dem Dach installiert worden. Die Baukosten betrugen laut Andy Thierbach rund 115.000 Euro. 78.000 Euro davon seien über EU-Fördermittel zur Verfügung gestellt worden. Die Anzahl der Module könnte künftig sogar erhöht werden. Denn auf dem Dach ist noch genügend freier Platz vorhanden.

Anzeige

Das Dach wurde 2019 gebaut und deckt den Platz für den Klärschlamm ab. Seitdem kann dieser besser gelagert werden. Das war zuvor ein großes Problem, vor allem, weil er der Witterung ungeschützt ausgesetzt war. Jetzt aber bleibt der Klärschlamm trocken, was seine Lagerfähigkeit deutlich verbessert.

Die Schlammmenge, die dort untergebracht ist, variiere, so Andy Thierbach.

Jährlich 1500 bis 1600 Tonnen Klärschlamm

Jährlich seien es 1500 bis 1600 Tonnen. Die maximale Lagerkapazität des Platzes beträgt 950 Tonnen. Das Material stammt aus Wittstock sowie den umliegenden Kleinkläranlagen in Sewekow, Wulfersdorf, Freyenstein, Fretzdorf, Blumenthal und ab 2021 auch Heiligengrabe. Es wird von dort als Flüssigschlamm angeliefert, in Wittstock entwässert und auf dem Schlammlagerplatz deponiert – bis es der Verbrennung zugeführt wird.

Nebenan befindet sich die Kläranlage. Ihre Kapazität wäre groß genug, um auch die Abwässer zu klären, die in der Anlage in Heiligengrabe anfallen. Denn letztere sei überdimensioniert, wie Thierbach sagt. Deshalb kündigte der WAV, der 2019 das Gebiet des einstigen Eigenbetriebes Wasser/Abwasser in der benachbarten Gemeinde Heiligengrabe übernahm, schon vor einem Jahr an, die Anlage stilllegen zu wollen.

Doch das ist nicht so einfach möglich. Dafür muss zunächst gesichert sein, dass die Abwässer aus dem ehemaligen Gebiet des Eigenbetriebes Heiligengrabe und der Stadt Wittstock problemlos zur Klärung zusammengeführt werden können.

Unterschiedliche Abwässer

Die Abwässer aus Heiligengrabe stammen – im Gegensatz zu denen aus Wittstock – größtenteils aus der Industrie. Sie haben deshalb eine andere Zusammensetzung aus Abwässer aus privaten Haushalten.

„Wir warten auf den Abschluss der Studie, die klären wird, ob die Abwässer zusammenpassen. Ein Ingenieurbüro ist damit beauftragt“, so Thierbach. Aber auch wenn der Abschlussbericht noch nicht vorliege, so ist Andy Thierbach optimistisch: „Wir sind guten Mutes, dass wir in diesem Jahr in die Planung einer Druckleitung gehen können“. Deshalb sei dieses Vorhaben in der Wirtschaftsplanung für die Jahre 2022 und 23 bereits enthalten. So lange die Studie aber fehlt, will Andy Thierbach noch nicht weiter ins Detail gehen und auch keine weiteren Planungsaufträge auslösen.

Von Björn Wagener