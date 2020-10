Lellichow

Auf die Herbstzeit freut sich Reinhard Symandera ganz besonders. Als Pilzkenner zieht es den Wittstocker dann raus in die Wälder der Umgebung.

Zur Galerie Für den Pilzsachverständigen Reinhard Symandera aus Wittstock ist der Herbst eine spannende Zeit. Weil die Bedingungen stimmen und die Pilze mancher Orts gut wachsen, ist der 64-jährige viel im Wald unterwegs.

So steuerte er unlängst seine Lieblingsplätze in der Wittstocker Heide nördlich der Stadt an. „Dort bin ich immer fündig geworden“, sagt Reinhard Symandera. Doch diesmal wurde er enttäuscht. „Nicht einen einzigen Pilz konnte ich finden, so etwas habe ich dort noch nie erlebt“, sagt er weiter.

Dann aber bekam er einen heißen Tipp von einem Bekannten. Diesem folgend, fuhr er nun Richtung Süden. In den weitläufigen Kiefernwäldern zwischen Lellichow und Herzsprung parkte er an benannter Stelle sein Auto am Wegesrand und machte sich mit einem Weidenkorb unter dem Arm auf den Weg. Darin fand auch ein dickes Pilzbestimmungsbuch Platz, das er meist auch immer dabei hat.

Nicht nur Edelpilze

Mehr als 1300 Arten sind darin aufgelistet. In der Region sind jedoch nur rund 100 davon zu finden. Ein Teil davon sind ungenießbar und einige auch giftig. Andere sind zwar essbar, schmecken aber nicht all zu gut.„Kaum mehr, als ein Dutzend, der heimischen Pilzarten, sind auch wirklich schmackhaft“, sagt Reinhard Symandera. Als Pilzexperte schaute der 64-jährige nicht nur nach den Edelpilzen, sondern auch nach allen anderen.

Reinhard Symandera hält einen Riesenschirmpilz in der Hand. Die knollenartige Verdickung am unteren Ende des Stiels ist ein Erkennungsmerkmal. Quelle: André Reichel

Keine fünf Meter vom Auto entfernt wurde er schon fündig. Neben einigen, stattlichen Riesenschirmpilzen, die ohne Stiel wie ein Schnitzel paniert in die Pfanne kommen, entdeckte Reinhard Symandera auch einen unscheinbar daherkommenden, grau gefärbten Erdritterling, ein Speisepilz, dessen Essbarkeit inzwischen umstritten ist. „So etwas kam schon bei einigen Pilzarten vor, dass sie früher essbar waren und dann aus bestimmten Gründen ungenießbar oder gar giftig wurden“, berichtet der Pilzexperte.

Fliegenpilze sind schön anzusehen und gehören zu den bekanntesten heimischen Pilzen. Jedoch sollte man die Finger davon lassen, denn sie sind giftig. Quelle: André Reichel

Ähnliche Verwandte des Erdritterlings, der Brennende Ritterling oder der Tiger-Ritterling sind auf jeden Fall giftig.

Gleiches gilt für den Fliegenpilz, den Reinhard Symandera in großer Zahl stehen sah. Die typischen weißen Tupfer auf dem Schirm dieses Pilzes können vom Regen jedoch abgewaschen werden. „Junge Fliegenpilze, sowie der tödlich giftige Pantherpilz können leicht mit dem gekocht essbaren Perlpilz verwechselt werden“, warnt der Pilzexperte.

Auf keinen Fall in den Pilzkorb gelangen sollten auch die Kahlen Kremplinge, von denen Reinhard Symandera mehrere Exemplare fand. Diese sind giftig, wie auch die Grünblättrigen Schwefelköpfe.

Beuteltäublinge sind nur jung essbar

Beuteltäublinge in großer Zahl konnte der Pilzfreund überall am Wegesrand zählen. „Jung sind diese essbar“, berichtet er.

Leicht zu übersehen ist der auf am Boden liegenden Kiefern- und Fichtenzapfen wachsende Ohrlöffelstachling, denn er ist ein Winzling unter den Pilzen. Nicht viel größer wird der Helmling und der Scherbengelbe Rötling. Doch Pilzexperte Reinhard Symandera sieht sie alle.

Die allseits bekannten und begehrten Maronen und Steinpilze fand der Wittstocker auch.

Mit 20 Jahren entdeckte der gebürtige Leipziger das Pilzesammeln für sich. Mit einem Bestimmungsbuch in der Hand ging er schon damals auf die Suche. Inzwischen erkennt er sie fast alle auf den ersten Blick.

Aktiv im Brandenburgischen Landesverband der Pilzsachverständigen

So richtig zum Pilzexperten wurde er aber erst, nachdem er 1996 aus beruflichen Gründen nach Wittstock zog. „Hier gibt es so viele Wälder, da kommt man nicht drum herum“, scherzt der 64-jährige.

Auch sehr winzig: Der Helmling und rechts daneben der Scherbengelbe Rötling. Quelle: André Reichel

Seine Sachverständigenprüfung legte er 2005 beim Deutschen Verband für Mykologie ab. „Die ist bundesweit anerkannt, muss aber alle fünf Jahre erneuert werden“, so Reinhard Symandera.

Im Brandenburgischen Landesverband der Pilzsachverständigen ist er seit 2003 Mitglied und in der Pilzkundlichen Arbeitsgemeinschaft Berlin-Brandenburg seit 2006. Von 2009 bis vor einem Jahr gab er Kurse in der Volkshochschule. „Dafür hab ich aber keine Zeit mehr“, sagt Reinhard Symandera. Pilzberatungen führt er auf Nachfrage aber immer noch durch.

Von André Reichel