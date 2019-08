Pritzwalk

Wahlkampfzeit ist auch immer die Zeit der abgerissenen Wahlplakate. Mancher Wahlkämpfer kann davon ein Lied singen.

Arnd Heymann zum Beispiel, Direktkandidat der AfD im Landtagswahlkreis 2, berichtet gegenüber der MAZ davon, dass in manchen Bereichen seines Wahlkreises, insbesondere östlich von Wittstock, bei Zempow, in Heiligengrabe und in Kemnitz, seine Großflächenplakate nicht nur wild abgerissen, sondern gezielt mit Schneidwerkzeug abgenommen worden sind – die Plakatverluste betragen in diesem Gebiet teilweise 90 Prozent. 38 von 40 Großplakaten sind nun verloren. Wie die meisten anderen Wahlkämpfer aller Parteien auch, hat er die Plakate, mitunter mit freiwilligen Helfern, selbst gehängt.

Allerdings sind seine Erfahrungen auch ganz unterschiedlich: In Meyenburg oder Pritz­walk hat es bislang kaum ein Plakat erwischt. Insgesamt jedoch ist jetzt schon klar, dass der Neuruppiner bei seinen Plakaten ordentlich draufzahlen wird: Er bezifferte die zusätzlichen Kosten mit bislang 750 bis 1000 Euro, und die Plakatverluste sind jetzt schon deutlich höher als für den gesamten Wahlkampf veranschlagt. Er habe mit 30 Prozent Ausschuss gerechnet – bereits jetzt seien es 50 Prozent.

In den Parteizentralen werden abgerissene Plakate einkalkuliert – aus AfD-Kreisen heißt es dazu: „Abgerechnet wird am Wahltag.“

Von Bernd Atzenroth