Plattsprecher stehen im Rampenlicht

Wittstock

Die niederdeutsche Sprache zieht in Wittstock immer weitere Kreise. Derzeit bereiten sich die Akteure vom plattdeutschen Stammtisch der Volkshochschule in der Dossestadt auf einen Auftritt in der Bibliothek im Kontor vor. Am Dienstag, 3. Dezember, um 14 Uhr steht das Literaturcafé unter dem Motto „Plattdüütsche Wiehnachten.“

Dabei ergriff Bibliotheksleiterin Georgia Arndt die Initiative und ging auf die Plattsprecher zu. Am plattdeutschen Stammtisch stellten die Mitglieder am Dienstagabend die Weichen für diesen Auftritt. Heidi Morling erarbeitet das Programm. Neun Frauen und Männer treten am 3. Dezember in der Bibliothek auf. „Wir werden Gedichte und Geschichten, eigene und fremde Texte vortragen“, sagt sie.

Advent up plattdüütsch

Außerdem stehen Lieder zum Advent auf dem Programm. „Wir werden mit den Besuchern singen“, kündigt Heidi Morling an. Derzeit sind die Plattsprecher noch auf der Suche nach musikalischer Begleitung. „Das bringt mehr Stimmung und begeistert, wenn auch ein Instrument erklingt.“

Plattsprecherin Heidi Schäfer richtete zum Auftakt des Stammtisches den Blick weit in das kommende Jahr hinein. Dabei berichtete sie von der jüngsten Vorstandssitzung des Vereins für Niederdeutsch in Brandenburg. „Der Freundschaftsvertrag zwischen Wittstock und Prenzlau, der beim Tag der niederdeutschen Sprache im Juni während der Landesgartenschau in Wittstock unterzeichnet wurde, wird mit Leben gefüllt“, so Heidi Schäfer.

Die Plattsprecher vom Stammtisch der Volkshochschule in Wittstock bereiten sich auf ihre nächsten Auftritte vor. Quelle: Christamaria Ruch

Am 21. Februar 2020 wird in der Bibliothek in Prenzlau eine plattdeutsche Bücherecke eröffnet. Dann werden auch Plattsprecher aus Wittstock dabei sein. „Wir nutzen den Tag auch, um an der medizinischen Fachschule in Prenzlau über Platt in der Pflege zu sprechen“, sagt Heidi Schäfer. Und: „Der aktive Austausch zu unterschiedlichen Themen rund um Niederdeutsch gehört zu den Grundsäulen des Freundschaftsvertrages.“

Im Frühjahr soll die plattdeutsche Fibel erstmals öffentlich präsentiert werden. Die Fibel ist ein Gemeinschaftswerk der Plattsprecher aus der Uckermark und Prignitz. Mehr als zwei Jahre entwickelte eine niederdeutsche Arbeitsgruppe in Zusammenarbeit mit der Universität in Potsdam dieses Buch für den Spracherwerb bei Kindern.

Im Juni 2020 wird das Schullandheim in Schweinrich zum Treffpunkt für den plattdeutschen Nachwuchs. Schüler der vierten bis sechsten Klasse aus den plattdeutschen Sprachgebieten Brandenburgs treffen sich dort mehrere Tage und bereiten sich auf den Wettstreit „Strieden un verdrogen“ (Streiten und vertragen) vor. Dieser wird am Samstag, 20. Juni, beim Tag der niederdeutschen Sprache in Wittstock ausgetragen.

Von Christamaria Ruch