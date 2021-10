Sewekow

„In Sewekow steht ein Haus“ singen die Kinder auf Plattdeutsch. Nebenbei sorgen die Mädchen und Jungen auch für die Begleitmusik – mit Trommeln oder Rasseln. Damit erreicht die Unterrichtsstunde in der Kinnerschool in Sewekow am Dienstagnachmittag ihren Höhepunkt.

„Endlich geht es wieder los“, sagt Plattsprecherin Heidi Schäfer. Sie unterrichtet seit mehr als 13 Jahren Kinder aus Sewekow und anderen Orten. Die alte Schule im Dorf ist genau der richtige Treffpunkt. Denn vor Jahrzehnten drückten dort schon Kinder der ersten bis vierten Klasse gemeinsam die Schulbank und lernten lesen, schreiben und rechnen. Damals wie heute schauen Mädchen und Jungen unterschiedlichen Alters gemeinsam in die Lehrbücher. Damit lebt das Bild der alten Dorfschule wieder auf.

Die plattdeutsche Kinnerschool in Sewekow ist nach einer langen coronabedingten Pause wieder offen

Auch an der plattdeutschen Kinnerschool ging die Corona-Krise nicht spurlos vorbei. „Der Unterricht mit der gesamten Gruppe fiel seit Frühjahr 2020 aus“, sagt Heidi Schäfer. Erst vor zwei Wochen startete die Gruppenarbeit wieder. „Jetzt treffen wir uns alle zwei Wochen“, so Schäfer. Zwei Mädchen und vier Jungen im Alter von fünf bis elf Jahren machen jetzt mit.

Der neun Jahre alte Hagen gehört schon zu den erfahrenen Plattsprechern in der Kinnerschool und vertieft sich gerade in die Stillarbeit. Quelle: Christamaria Ruch

Wie gut der plattdeutsche Unterricht beim Nachwuchs ankommt, zeigen die achtjährige Fine und ihr fünf Jahre alter Bruder Johann. Beide bringen jetzt ihre besten Freunde mit. Für Maria ist Plattdeutsch Neuland, doch ihre Freundin Fine hat sie neugierig gemacht.

„Fine hat mir so viel erzählt, auch von den Auftritten, darauf freue ich mich“, sagt Maria. Und: „Mein Papa und mein Uropa kennen Platt.“ Die achtjährige Maria wundert sich, dass es kein Land gibt, in dem nur Plattdeutsch gesprochen wird. „Mir gefällt, dass Platt anders als Deutsch ist“, sagt Fine.

Heidi Schäfer leitet seit 13 Jahren die Kinnerschool in Sewekow. Quelle: Christamaria Ruch (Archiv)

Plattdeutsch kommt bei den Kindern in Sewekow gut an, sie begeistern auch ihre Freunde

Maria besuchte am Dienstag das erste Mal die Kinnerschool und zeigte sich schon gut vorbereitet. „Ich habe vorher mit Fine die Sätze und Zahlen geübt“, sagte sie. Auch der fünf Jahre alte Alois ist neu in der Runde. „Es ist schön, wenn Kinder ihre Freunde mit Platt anstecken“, sagt Heidi Schäfer.

Fine (l.) hat ihre Freundin Maria neugierig auf die plattdeutsche Sprache gemacht. Beide besuchen jetzt den Unterricht in der Kinnerschool in Sewekow. Quelle: Christamaria Ruch

Um allen Kindern gerecht zu werden, widmet sich Heidi Schäfer ihnen in Kleingruppen. „Die Stillarbeit ist für die Großen das Schwierigste, aber sie machen das gut“, sagt sie. Dabei hilft auch die Brandenburger Plattfibel, die seit einem Jahr zur Verfügung steht. Hinzu kommt ein niederdeutsches Arbeitsheft mit Aufgaben.

Kinder von fünf bis elf Jahren lernen in Kleingruppen in der Kinnerschool in Sewekow

Während die Schulkinder Fine, Maria, Finn, Hagen und Marcel sich über ihre Aufgaben setzen, übt Heidi Schäfer mit den Vorschulkindern Alois und Johann das Zählen. Dabei rollt sie immer wieder einen Ball zu den Jungen – auch das lockert die Sache auf. Wer den Unterricht beobachtet, zieht vor Heidi Schäfer den Hut.

Die sieben Mädchen und Jungen der Kinnerschool in Sewekow bereiten sich auf ein Programm für die Adventszeit vor. Quelle: Christamaria Ruch

Sie behält alle Kinder im Blick, schenkt ihnen Aufmerksamkeit und jongliert mit den altersgemäßen Aufgaben. „Da hilft nur gute Vorbereitung“, sagt sie. Und: „Wichtig ist, dass die Kinder mit Spaß und Freude dabei sind.“

Schon jetzt feilt sie mit der Gruppe an einem Programm für die Adventszeit, das ist ein Motivationsschub. „Der erste Auftritt ist immer eine Feuertaufe für die Neulinge, da wachsen die Kinder an dieser Herausforderung und über sich hinaus“, sagt Schäfer.

Von Christamaria Ruch