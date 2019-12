Plattsprecher besuchen das Ohnsorg-Theater in Hamburg

Wittstock

Für die Plattsprecher aus Wittstock, Pritzwalk oder Kyritz gehört ein Ausflug nach Hamburg zum guten Ton. Seit 2016 steht in jedem Jahr eine Fahrt in das Ohnsorg-Theater in Hamburg auf dem Programm. Am Sonnabend, 18. Januar, 2020, ist es wieder soweit. Die plattdeutsche Komödie „Willkamen“ steht um 16 Uhr auf dem Spielplan.

„Wer jetzt noch auf der Suche nach einem passenden Geschenk für Weihnachten ist, kann mit dieser Theaterfahrt vermutlich einen Volltreffer verschenken“, sagt Plattsprecherin Heidi Schäfer aus Sewekow. Der Paketpreis für die Fahrt mit Theaterbesuch kostet 62 Euro.

50 Plätze im Bus frei

Der Bus umfasst 50 Plätze. „Bei diesem Ausflug arbeiten die Mitglieder des Vereins für Niederdeutsch in Brandenburg und der plattdeutsche Stammtisch der Volkshochschule in Wittstock mit dem Reisebüro Thomas Kurschat aus Wittstock eng zusammen“, sagt Schäfer.

Die plattdeutsche Aufführung „Willkamen“ (Willkommen) bietet die Gelegenheit, norddeutsche Luft zu schnuppern und mit anderen Plattsprechern die Leidenschaft für diese Regionalsprache zu teilen. „Bei dieser Komödie steht die Willkommenskultur im Mittelpunkt“, sagt Heidi Schäfer. Sie hat dieses Theaterstück bereits in der hochdeutschen Fassung in Berlin erlebt und möchte nun ihre Begeisterung dafür mit anderen Plattsprechern teilen.

Bereitschaft, die eigene Komfortzone des Lebens zu verlassen

Denn bei „Willkamen“ wird den Zuschauern der Spiegel vorgehalten. „Es geht um die Bereitschaft, die eigene Komfortzone des Lebens zu verlassen“, sagt Schäfer. Ähnlich wie bei dem erfolgreichen Kinofilm „Willkommen bei den Hartmanns“ von 2016 dreht sich das Theaterstück „Willkamen“ um Flüchtlinge in unserer Gesellschaft. „Eine Wohngemeinschaft entscheidet sich, einen Flüchtling aufzunehmen und wie jeder darauf reagiert, wird aus unterschiedlichen Blickwinkeln gezeigt“, sagt Heidi Schäfer.

„Auch die Freunde der plattdeutschen Sprache aus den Regionen Pritzwalk oder Kyritz sind eingeladen, mitzufahren“, sagt Heidi Schäfer. In Wittstock haben die Reisegäste die Gelegenheit, an fünf verschiedenen Stationen einzusteigen.

Fahrt erfolgt am Samstag, 18. Januar

Die Abfahrt erfolgt am Samstag, 18. Januar, um 10.15 Uhr in der Schillerstraße, um 10.25 Uhr in der Röbeler Straße, um 10.35 Uhr an der AOK in der Kettenstraße, um 10.45 Uhr am Bahnhof und um 11 Uhr am Nettomarkt in der Polthierstraße. Um 14.30 Uhr erleben die Besucher zunächst eine Führung in platt- und hochdeutscher Sprache durch das Ohnsorg-Theater.

Anmeldungen für die Fahrt sind im Reisebüro Kurschat in Wittstock telefonisch unter 03394/4 79 90 oder per Email unter reisedienst-kurschat@t-online.de möglich.

Von Christamaria Ruch