Wittstock

Mecklenburg-Vorpommern kürte gerade das plattdeutsche Wort des Jahres in mehreren Kategorien – und die Brandenburger Plattsprecher applaudieren zu dieser Wahl. Denn Plattsprecher diesseits und jenseits der Landesgrenze eint das Bemühen zum Erhalt der niederdeutschen Sprache.

„Butschern“ gewinnt in der Kategorie schönstes plattdeutsches Wort des Jahres. Das bedeutet „einfach nur rausgehen, mal was unternehmen.“ Ein Wunsch, der im Corona-Lockdown vielen am Herzen liegt.

Plattdeutsches Wort des Jahres mit Bezug zur Corona-Krise

Bei der Auswahl des besten aktuellen plattdeutschen Ausdrucks hat „Holl di fuchtig“ die Nase vorn. Coronabedingt hat dieses geflügelte Wort an Aktualität und Bedeutung gewonnen. Denn es bedeutet „Bleib gesund.“ War es früher eher eine Floskel, so steckt nun ein ehrlicher Wunsch dahinter, der anderen Menschen auf den Weg gegeben wird.

Zuschriften für das plattdeutsche Wort des Jahres kamen aus fünf Bundesländern. Seit 1995 suchen das Fritz-Reuter-Literaturmuseum in Stavenhagen und der Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern das plattdeutsche Wort des Jahres.

Damit bringen die Veranstalter immer wieder die niederdeutsche Sprache ins Gespräch. Bereits im vergangenen Jahr spielte dabei die Auseinandersetzung mit der Corona-Pandemie eine große Rolle.

Brandenburger Plattsprecher feiern die Wortwahl

„Diese Entscheidung zum plattdeutschen Wort 2021 wird von unseren Brandenburger Plattsprechern gefeiert“, sagt Heidi Schäfer aus Sewekow. Denn diese Wahl „entspricht dem optimistischen Empfinden, das in der plattdeutschen Sprache auch in der Corona-Zeit der Ton freundlich und korrekt bleibt. „Ein Tipp, den man jedem Zeitgenossen ans Herz legen kann“, sagt Heidi Schäfer.

Heidi Schäfer leitet auch die plattdeutsche Kinnerschool in Sewekow. In der Corona-Krise hält sie über die digitale Technik und Sprachnachrichten den Kontakt zu den Kindern. Quelle: Christamaria Ruch

Der Kontakt zwischen Plattsprechern in Mecklenburg und Brandenburg nahm im vergangenen Jahr seinen Anfang. Der Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern und der Verein für Niederdeutsch im Land Brandenburg stehen seitdem in Verbindung, teilt Heidi Schäfer mit.

Plattsprecher aus Brandenburg und Meclenburg bereiten erstes Treffen vor

Bereits im September soll ein erstes Regionaltreffen beider Verbände über die Bühne gehen. Treffpunkt wird die Daberburg in Alt Daber an der Landesgrenze beider Bundesländer sein. „Wo, wenn nicht an einem historischen Ort, der wie kein anderer für den Austausch zwischen Mecklenburg und Brandenburg steht“, sagt Heidi Schäfer.

Die Daberburg soll Austragungsort des ersten Regionaltreffens der Plattsprecher aus Brandenburg und Mecklenburg werden. Quelle: Christian Bark

Waren es vor mehr als 150 Jahren die Schmuggler, die an diesem Ort Geschichte schrieben, so geht es in der Gegenwart um den Austausch von Ideen und Projekten. „Dafür wünschen wir allen Organisatoren ein Holl di fuchtig“, sagt Heidi Schäfer.

Von Christamaria Ruch