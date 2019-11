Gedenken an Pogromnacht

Wittstock

Rund 50 Menschen ziehen am Samstagabend mit Kerzen durch die Straßen Wittstocks. Auf dem jüdischen Friedhof Am Rosenplan legen sie – nach jüdischer Tradition – kleine Steine an Gräbern nieder und halten kurz inne - in stillem Gedenken an die Pogromnacht vom 9. November 1938. Sie war der Beginn der Judenverfolgung in Deutschland.

„Tausende jüdische Geschäfte wurden geplündert und zerstört, auch in Wittstock“, sagt Carmen Lange, die Leiterin des Todesmarschmuseums im Belower Wald, bei ihrer Ansprache. Damals habe das zwar viele nicht jüdische Menschen erschreckt.

Zu wenige fanden den Mut

„Aber zu wenige fanden den Mut, sich dem entgegen zu stellen.“ Das sei Tagebüchern von damals zu entnehmen.

Heute ist Antisemitismus wieder in der Gesellschaft angekommen. „Wir gedenken auch der beiden Todesopfer des Anschlages in Halle vor einem Monat“, sagt Carmen Lange. Antisemitische Taten hätten wieder zugenommen – Hetze, Schmierereien, körperliche Angriffe.

Mehrheit muss lauter werden

„Die Mehrheit der Deutschen ist sicher gegen diese Taten, aber

Stilles Gedenken auf dem jüdischen Friedhof in Wittstock. Quelle: Björn Wagener

diese Mehrheit muss lauter werden. Man muss eingreifen, und man kann es auch. Es ist viel einfacher als 1938.“

Dem Judenhass müsse entschieden entgegen getreten werden. „Überall, wo er uns begegnet und egal, von wem er ausgeht.“ Er komme heute von vielen Seiten – von Rechtsradikalen, aber auch von Linken, aus der Mitte der Gesellschaft oder von Geflüchteten, die aus Ländern stammen, in denen Antisemitismus zum guten Ton gehöre.

Wohin es führen kann, wenn dieser Hass ausufert, macht Evelyn Ziebol am Samstag auf dem Wittstocker Marktplatz deutlich. Dorthin hat sich die Menschengruppe nach dem Besuch des jüdischen Friedhofes begeben.

An Leidenswege erinnert

An den fünf sogenannten Stolpersteinen – 2014 ins Pflaster

Drei der insgesamt fünf Stolpersteine auf dem Wittstocker Marktplatz. Klaus Doll hatte sie zuvor gereinigt. Quelle: Björn Wagener

eingelassene Namensschilder einst jüdischer Verfolgter – erinnert Evelyn Ziebol von den leidvollen Lebenswegen der beiden jüdischen Familien Mendelsohn und Rehfisch, die 1938 in Wittstock wohnten und denen der nazideutsche Hass mit voller Wucht entgegenschlug.

„Die Nazis brachen einfach in jüdische Wohnungen ein und warfen alles aus dem Fenster – Wäsche, Bücher, sogar einen Kronleuchter. Dann haben die Nazis alles angezündet“, zitiert Evelyn Ziebol Augenzeugenberichte von damals. Der Marktplatz sei von aufgeschlitztem Bettzeug noch am nächsten Tag ganz weiß gewesen.

Wirtschaftliche Interessen

Solchen Verbrechen hätten auch wirtschaftliche Interessen zugrunde gelegen. Von dem Vermögen, das den jüdischen Familien weggenommen wurde, habe Nazi-Deutschland profitiert, berichtet Bernd Lüdemann bei der Veranstaltung am Samstag. Er beziffert das Defizit des Staates Ende 1938 auf zwei Milliarden Reichsmark. Gleichzeitig sei ein neues Rüstungsprogramm angekündigt worden. „Wie das alles bezahlen?“

Zuvor gereinigt

Die Teilnehmer legen am Samstag Blumen an den Stolpersteinen nieder, die Klaus Doll zuvor gereinigt und mit einem Rahmen versehen hatte. „81 Jahre Reichsprogromnacht – zum Jahresgedenken“, steht darauf. Die Veranstaltung endet mit einer Filmvorführung im Dänicke-Haus über die NS-Überlebenden Regina und Zwi Steinnitz.

Von Björn Wagener