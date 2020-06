Wittstock

Ein 39-Jähriger ist Freitagmittag mit einem Pkw Toyota in der Jabeler Chaussee in Wittstock kontrolliert worden. Am Auto befanden sich falsche Kennzeichen ohne amtliche Siegel. Der Toyota war für den Straßenverkehr nicht zugelassen.

Weiterhin war der 39-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er musste zur Blutprobe ins nahegelegene Krankenhaus.

Mehrere Ermittlungsverfahren

Ermittlungsverfahren wegen Kennzeichenmissbrauch, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unter Einfluss von Betäubungsmitteln wurden eingeleitet.

