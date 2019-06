Wittstock

Polizeibeamte kontrollierten am Donnerstag gegen 22.50 Uhr in der Uetersener Straße einen polizeibekannten 33-jährigen Wittstocker, der mit einem Mountainbike unterwegs war. Dabei stellten die Beamten fest, dass die Rahmennummer am Fahrrad unkenntlich gemacht worden war. Da der Mann keinen Eigentumsnachweis vorweisen konnte, stellten die Beamten das Rad der Marke Cube sicher.

Die Polizei fragt nun: Wem gehört dieses Fahrrad? Hinweise sind bitte an das Polizeirevier Wittstock unter 03394/4230 zu richten.

Von MAZonline