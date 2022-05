Polizei kontrolliert in Wittstock Auto – der Fahrer wurde bereits vorher wegen Diebstahls gesucht

Wittstock

Ein 25-Jähriger wurde in der Nacht zum Montag, gegen 2.35 Uhr, in Wittstock einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten führten auch einen Drogentest durch: Dieser reagierte positiv auf Amphetamine. Bei der Kontrolle des Pkw fanden die Polizisten in einem Rucksack rund 60 versteuerte Zigarettenschachteln. Zusätzlich befanden sich im Rucksack mehrere Eisensägen.

Polizei kontrolliert Auto mutmaßlicher Diebe in Wittstock

Da weder der Fahrer noch der 39-jährige Beifahrer einen Kaufbeleg für die Zigaretten nachweisen konnten, lag für die Streife der Verdacht des Diebstahls auf der Hand – auch wenn bis dato kein solcher angezeigt wurde. Die Gegenstände wurden prophylaktisch sichergestellt.

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass beide Männer bereits aufgrund diverser Eigentumsdelikte zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben waren. Der Fahrzeugführer musste sich einer Blutprobenentnahme im Krankenhaus unterziehen.

Da er zudem lediglich im Besitz einer ausländischen Fahrerlaubnis ist, obwohl er sich bereits seit mehr als einem halben Jahr in der Bundesrepublik aufhält, war er nicht berechtigt, innerhalb Deutschlands Kraftfahrzeuge zu führen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in dem Fall.

Von MAZ-online