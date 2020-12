Polizei löst Demo von Corona-Gegnern in Wittstock auf

Wittstock

Wut herrscht am Montagabend auf dem Wittstocker Marktplatz: „Die Polizei hat mich zu Boden gestoßen, mir den Arm verdreht. Wo sind wir denn hier? Ich werde wie ein Verbrecher behandelt, dabei wollte ich nur schauen, was hier passiert“, sagt ein Wittstocker (Name der Red. bekannt).

Denn kurz zuvor, so berichtet er weiter, sei ein junger Mann von der Polizei zu Boden gebracht worden. Das bestätigt auch ein Arbeitskollege des Betroffenen: „Sie sind zu Fünft auf ihn losgegangen“, sagt er. Auslöser sei lediglich gewesen, dass er keine Maske trug. „Er hat sich nicht gewehrt und war auch bereit, eine Maske aufzusetzen.“

Kopf in Nacken gedrückt und gefesselt

„Aber sie haben seinen Kopf in den Nacken gedrückt, ihn am Boden gehalten und mit Handschellen und Kabelbindern gefesselt.“ Bis der herbeigerufene Krankenwagen kam, sei er mit einer Decke zugedeckt worden.

Während der junge Mann diese Szenen schildert, die sich auf einen Zeitraum zwischen etwa 18.30 Uhr und 19 Uhr beziehen, kommt ein Polizist auf ihn zu und fordert ihn auf: „Kommen Sie bitte mit.“ Auf seine Frage hin, warum er abgeführt werden soll, antwortet der Uniformierte, dass er mehrfach die geforderten Abstände nicht eingehalten habe. Zumindest in dieser Situation war er augenscheinlich jedoch um Abstandswahrung bemüht.

Aufgeheizte Stimmung auf dem Marktplatz

Es herrscht eine aufgeheizte Stimmung am Montagabend auf dem Marktplatz. Gegen 19 Uhr befinden sich dort geschätzt 40 Einsatzkräfte der Polizei, die mit vier Fahrzeugen angerückt sind. Grund ist eine Veranstaltung, die seit einigen Wochen jeden Montagabend in Wittstock stattfindet. Menschen versammeln sich um Kerzen herum, die am Fuße des Weihnachtsbaumes aufgestellt sind. Dazu sind kleine Schilder platziert, auf denen Sprüche zu lesen sind wie „Erst stirbt der Diesel, dann die Wirtschaft. Und am Ende schreiben sie dir vor, wie oft dein Esel furzen darf“ –oder auch das Grundgesetz wird zitiert.

Die Menschen stehen einfach auf dem Marktplatz in der Nähe der Kerzen, tragen Mundschutze und diskutieren zuweilen kritisch demokratische Grundregeln vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. Einen Versammlungsleiter gibt es nicht.

Es werden keine Parolen gerufen

Auch werden keine Parolen gerufen. Aggression gehe allein von der Polizei aus, stimmen mehrere Leute aus der Runde überein. „Es gibt ein sehr sichtbares Logikproblem in der ganzen Corona-Geschichte. Das haben mittlerweile viele Leute erkannt“, sagt eine Frau. Weil dieser Eindruck aber sehr diffus sei, nähmen sie die Gelegenheit wahr, sich hier zu treffen, um friedfertig darauf hinzuweisen, dass etwas schief laufe.

Polizei löst die Veranstaltung auf

Gegen 19.15 Uhr fordert die Polizei die Teilnehmer dazu auf, den Platz zu verlassen, da aus Sicht der Beamten genügend Zeit verstrichen ist, in der ein eventuelles Anliegen als Zweck des Treffens hätte kund getan werden können. Zu dem Vorfall mit dem Mann, der im Krankenwagen abtransportiert wurde, will sich die Polizei vor Ort nicht äußern.

Eine Wittstockerin (Name der Red. bekannt), die zufällig auf dem Marktplatz unterwegs ist, hat kein Verständnis für Corona-Kritiker.

Paar räumlich getrennt voneinander

Ihr Mann sei infiziert gewesen, weshalb beide im eigenen Haushalt räumlich getrennt von einander lebten – „ich oben, er im Keller des Hauses. Das alles war auf einmal so nah. Wir durften uns nicht begegnen. Ich habe oben gekocht und ihm unten das Essen hingestellt. Es war eine krasse Zeit. Aber wir haben es hinbekommen, dass ich mich nicht angesteckt habe“, sagt sie. Die Quarantäne habe sie seit etwa drei Wochen überwunden.

Von Björn Wagener