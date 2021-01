Wittstock

Zu einem Streit zwischen einem 58-jährigen Anwohner und vier bisher unbekannten Männern ist es am Freitag gegen 16.20 Uhr in der Wittstocker Baustraße gekommen. Aufgrund des Verhaltens der Männer nahm der Anwohner an, dass sie gerade dabei waren, ein an der Hauswand lehnendes Fahrrad zu stehlen.

Als er die Männer daraufhin ansprach, entwickelte sich daraus eine handfeste Auseinandersetzung. Der Anwohner hatte hinterher eine aufgeplatzte Lippe. Kurz darauf verschwanden die Männer. Der 58-jährige Wittstocker wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun und bittet um Hinweise. Zeugen der Auseinandersetzung können sich unter der Telefonnummer 03391/3540 an die Polizeiinspektion in Neuruppin wenden.

