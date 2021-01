Polizisten beenden Party in Wittstock

Wittstock

Polizisten beendeten am Samstagabend in Wittstock die Geburtstagsfeier eines 40 Jahre alten Mannes. Gerufen wurde die Polizei zunächst wegen Ruhestörung, weil es in einer Wohnung sehr laut zuging.

Das Geburtstagskind hatte für die Feier sieben Gäste in seiner Wohnung, die aus anderen Haushalten stammten. Weil das wegen der Gefahr einer Corona-Infektion derzeit verboten ist, mussten die lauten Gäste die Wohnung verlassen und eine Strafe zahlen.

Schläge und Tritte gegen Polizisten

Als die Gäste gegangen waren, solidarisierten sich zwei Nachbarn mit dem 40-Jährigen und versuchten die Polizisten zu schlagen und zu treten. Die Beamten drückten die beiden zu Boden, fesselten sie und schrieben mehrere Strafanzeigen.

Aus dem Wohnblock warfen derweil unbekannten Personen Flaschen und andere Gegenstände auf die Polizisten, trafen die Beamten jedoch nicht.

Von MAZ-online