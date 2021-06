Wittstock

Die weiterführenden Schulen in Wittstock steigen am Montag wieder in den Regelbetrieb ein. In den verbleibenden Tagen bis dahin bereiten sich das Städtische Gymnasium und die Polthier-Oberschule auf ein gutes Stück Normalität vor.

So ganz verschwinden die Corona-Einschränkungen aber nicht. Die Hygienevorschriften gelten weiter. „Für die Schüler gilt dann nach wie vor die Maskenpflicht, und sie müssen sich weiterhin zweimal in der Woche testen lassen“, sagt Uwe Ronneburg, Schulleiter des Städtischen Gymnasiums.

Abstand halten wird schwieriger

Abstand zu halten wird schwieriger, weil die Schüler dann nicht nur teilweise, sondern alle wieder vor Ort sind und es zwangsläufig enger wird.

Auf dem Schulhof bleiben die mit Flatterband abgetrennten Bereiche bestehen. Sie sollen verhindern, dass sich die Schüler zu sehr durchmischen. Auch betreten sie das Schulgebäude weiterhin durch separate Eingänge, die jeweils für bestimmte Klassenstufen vorgesehen sind.

Darüber hinaus gilt das „Einbahnstraßensystem“ weiter. Das heißt, dass Laufrichtungen mit Pfeilen auf dem Boden angezeigt werden. „Wir versuchen damit weiterhin, Kontakte einzuschränken“, so Uwe Ronneburg. Er weiß aber auch, dass das nicht immer möglich sein wird.

Im Unterricht hat das Auseinanderziehen der Klassen schon durch die Größe der Klassenräume seine Grenzen. Die Aula solle für verschiedene Möglichkeiten mitgenutzt werden.

Wieder an die normale Schule gewöhnen

So kurz vor den Sommerferien wieder zu öffnen, bringe für den Lerneffekt zwar „nicht mehr so viel“, wie Ronneburg sagt. Aber die Schüler sind es überhaupt nicht mehr gewohnt, dass sie alle zusammen zur Schule gehen.

Deshalb sollen sie die Zeit nutzen, um sich wieder an den normalen Schulbetrieb mit seinen geregelten Abläufen zu gewöhnen. Dann falle der Einstieg nach den Ferien leichter. „Und es können wieder soziale Kontakte aufgebaut werden.“

Obwohl der neue Schulalltag noch weiterhin von der Krise geprägt sein wird, so wird die kurze Schulzeit bis zum Beginn der Sommerferien am 24. Juni dennoch ein wichtiges Stück Weg sein.

Es wird noch Zensuren geben

„In diesen beiden Wochen werden auf jeden Fall noch Benotungen stattfinden“, so Ronneburg. Das sei wichtig für die Abschlussbewertungen.

„Wir hoffen alle sehr, dass es nach den Ferien wieder ganz normal losgehen kann. Immerhin habe die Corona-Zeit dafür gesorgt, dass hinsichtlich der Digitalisierung am Gymnasium „mehr Druck“ erzeugt worden ist.

Insgesamt sei man schon ganz gut aufgestellt, auch wenn es Dinge gibt, die die Schule nicht beeinflussen kann – etwa den Durchfluss der Datenmenge oder den Ausfall der Schulcloud. Aber die Zusammenarbeit mit der Stadt funktioniere gut.

Die Polthier-Oberschule in Wittstock stellt sich jetzt auf einen verstärkten Personalbedarf ein – für Aufsichten an den Teststellen, den Eingängen, auf dem Schulhof und beim Desinfizieren. „Die Abläufe haben sich aber schon gut eingespielt“, sagt Schulleiterin Eva-Maria Vanino.

Da die 9. Klassen ab Montag ins Schülerbetriebspraktikum gehen und für die 10. Klassen die weiteren mündlichen Prüfungen stattfinden, könne man sich auf die Klassen 7 und 8 konzentrieren.

Stoff aufarbeiten und Sozialstrukturen stärken

Da versuche auch die Polthier-Oberschule das soziale Miteinander und die Motivation fürs neue Schuljahr zu stärken und gleichzeitig Stoff in den Hauptfächern Deutsch, Mathe und Englisch aufzuarbeiten. „Auch wenn wir wissen, das wir in zwei Wochen nicht die Welt retten können.“

Auf sozialer Ebene begrüßt die Schulleiterin, dass die Schulen noch vor den Ferien geöffnet werden. Gleichzeitig hofft sie, dass sich alle an die Regeln halten und „wir unbeschadet durch die zwei Wochen kommen“.

Die digitalen Abläufe hätten sich in der Krisenzeit so weit verbessert, dass jeder Schüler in der Lage ist, seinen Unterricht über Videokonferenzen abzuhalten, wenn es sein muss.

Von Björn Wagener