Dürrekatastrophe für Apfelbäume

Wittstock

Anfang September startet die Apfelernte in Brandenburg. Allerdings ist der Optimismus der Obstbauern gebremst. Die erwarteten Erträge sollen laut Einschätzung nicht einmal 50 Prozent der Vorjahresmenge betragen.

„Es sieht nicht gut aus“, sagt Anja Hübner von der Brandenburger Landesgruppe des Pomologen-Vereins. „Es war viel zu trocken. Schon nach der langen Trockenperiode im Jahr 2018 sind die Bäume gestresst in den Winter gegangen und darauf folgte die Trockenheit in diesem Jahr.

Darunter haben die Obstbäume gelitten und die Früchte sind viel zu klein. Es ist aber auch sortenabhängig, denn die Alternanz spielt auch eine Rolle und um im vergangenen Jahr hatten manche Sorten sehr hohe Erträge.“

Seltene Sorten mit gutem Geschmack

Im Garten-Info-Treff der Wittstocker Landesgartenschau konnten sich Besucher über Apfelsorten und deren Ansprüche sowie die Veredelung informieren. Zu Gast waren Mitglieder des Pomologen-Vereins. Sie hatten zuvor eine kleine Apfelausstellung aufgebaut – für Apfelliebhaber, die nach dem Motto „An apple a day keeps the doctor away“ leben und vor allem den Wert der Früchte für das Wohlbefinden schätzen, eine echte Herausforderung.

Rund 30 Obstsorten haben die Pomologen für ihre Ausstellung im Garten-Info-Treff der Landesgartenschau nach Wittstock mitgebracht. Quelle: Cornelia Felsch

Den weißen Winterglockenapfel, den Herzvaterapfel oder die rotgestreifte gelbe Schafsnase kann man hier entdecken – Früchte, die man wohl kaum im Supermarkt finden wird und die auch noch einen sortenspezifischen Geschmack aufweisen. Rund 30 Obstsorten tischte der Verein im Info-Center auf.

Alte Obstbäume sind verschwunden

Wer selbst einen raren Apfelbaum pflanzen oder gar eine Streuobstwiese anlegen will, kann sich bei den Pomologen kundig machen. Hier erfährt man, dass der Herzvaterapfel – eine wohlschmeckende Lokalsorte der Prignitz – vor 100 Jahren in der Lenzer Wische, vom Rambower Moor bis nach Wittenberge verbreitet war.

Fast unmerklich verschwinden seit Jahrzehnten alte Obstbäume aus der Landschaft und damit viele Sorten, die von den Vorfahren sorgsam gehütet und vermehrt wurden. Einige Sorten sind unwiederbringlich verloren gegangen und mit ihnen wertvolle Eigenschaften wie Krankheitsresistenzen.

Die Mitglieder des Pomologenvereins gaben den Besuchern der Informationsveranstaltung wertvolle Tipps zur Veredelung von Obstgehölzen.

Baum zum Angeben oder Obst ernten?

„Es ist vor allem wichtig, dass man regionale Sorten weitervermehrt“, sagt Pomologin Urte Delft aus Barenthin, die es bedauert, dass die genetische Vielfalt immer mehr verloren geht und schwachwüchsige Bäume anstelle des langlebigen Hochstammbaumes Einzug gehalten haben.

„Auf meiner Obstplantage habe ich Bäume, die mein Großvater in den 30er Jahren gepflanzt hat. Davon ernte ich heute noch. Bäume, die mein Vater in den 80er Jahren gepflanzt hat, sind schon wieder hinüber.“

Doch sie gibt auch zu: „Wenn man einen Baum pflanzt, sollte man schon überlegen, ob man in 100 Jahren einen Baum zum Angeben haben will oder ob man das Obst auch ernten will.“ Das ist bei einem prächtigen Kaiser-Wilhelm-Exemplar nicht ganz einfach.

Ziegen- und Wasserprobleme

Das Problem beim Kaiser-Wilhelm-Apfel ist die Tatsache, dass der Baum stark in die Höhe wächst. Deshalb verschwand er bereits in den 1950er Jahren aus dem Erwerbsanbau in Deutschland. Der Apfel hat sich deshalb – obwohl wenig empfindlich und äußerst wohlschmeckend – nur in privaten Gärten und auf einigen Streuobstwiesen gehalten.

„Man sollte sich also gut überlegen, wo man einen Baum hinpflanzt“, sagt Urte Delft. Ziegen und Obstbäume vertragen sich nicht.“

Ein größeres Problem für die Obstbäume ist allerdings das fehlende Wasser, was die Pomologen bereits von einer Dürrekatastrophe sprechen lässt. „In unserer Region sind etwa 600 Liter pro Quadratmeter im Jahr normal. Im letzten Jahr waren es nur 400 Liter. Bei einem Kronendurchmesser von 10 Metern sind das für einen Kaiser Wilhelm also 15 000 Liter Wasser, die ihm fehlten“, sagt Urte Delft.

In diesem Jahr sieht es nicht besser aus. Oft erreichen die Wurzeln schon nicht mehr das Grundwasser.„Da er sich selbst am Leben erhalten muss, spart er an seinen Früchten, die deshalb oft klein oder trocken sind.

Von Cornelia Felsch