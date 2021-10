Sewekow

Das „Urlauberdorf“ Sewekow am Rande der Mecklenburgischen Seenplatte möchte für Wanderer, Radfahrer und andere Touristen noch attraktiver werden. So war im Ort jüngst eine große Vitrine errichtet worden, die eine Kopie eines vor 100 Jahren in Sewekow entdeckten Xenusions zeigt. Das Fossil stammt von einem der ersten Tiere mit Gliedmaßen überhaupt.

„Es ging auch darum, ein weiteres Ziel für Radfahrer im Ort zu schaffen“, berichtete Heidi Schäfer vom Sewekower Heimatverein. Dabei habe sich auch der Tourismusverein Wittstocker Land finanziell mit eingebracht. Doch die Überlegungen gingen noch weiter.

Entlang des alten Fischkarrerwegs, über dem über Jahrhunderte die Fische zum Wittstocker Markt gebracht worden sind und der heute ein Wanderweg ist, soll auf Höhe des Winterbergs ein Erlebnispunkt entstehen. Unterstützung hierbei erhält das Dorf bereits vom Naturpark Stechlin-Ruppiner Land, an dessen äußeren westlichen Ende es liegt.

So wurde damit begonnen, alte Obstsorten am Wanderweg und anderen Wegen des Dorfes zu begutachten. „Die Bäume wurden nie gepflegt und sind in einem teilweise erbärmlichen Zustand“, sagte Heidi Schäfer.

Zuletzt habe der Sewekower Ortsbeirat beschlossen, dass die Stadt Wittstock den Naturpark mit der Erstellung eines Konzepts beauftragen möge. Dieses beinhalte unter anderem Ideen zur Pflege sowie zur Erlebnisplattform am Winterberg.

Durch einen Artikel in der MAZ war Heidi Schäfer auf das Obstnetz Prignitz aufmerksam geworden. Sie hatte den Kontakt hergestellt und Vertreter des Netzes nach Sewekow eingeladen. „Es kann ja nur gut sein, wenn wir uns weiter vernetzten“, sagte die Heimatvereinsvorsitzende.

Das sah auch Silke Last vom Förderverein Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe- Brandenburg so. Der Verein ist Projektträger des Obstnetzes und hat es sich zur Aufgabe gemacht, lokale Obstsorten zu erforschen, zu erhalten und zu reaktivieren. Mit ihr waren Projektleiter Heiko Bölk vom Bund-Besucherzentrum Burg Lenzen und Pomologin Urte Delft aus Barenthin gekommen.

Obstnetz soll in die Ostprignitz wachsen

„Es wäre schön, wenn wir das Netzwerk gen Ostprignitz ausweiten könnten“, sagte Heiko Bölk. Aktuell plane man „Genusspilgern“ entlang des alten Pilgerwegs nach Bad Wilsnack. Auch dort würden Obstbäume am Wegesrand eine Rolle spielen. Ebenso wende sich das Projekt dann Pilgerwegen in Richtung Alt Krüssow sowie Heiligengrabe zu.

Mit Urte Delft hat das Netz eine Fachfrau an der Hand, wie es sie nur ganz wenige im Land gibt. Eigentlich ist sie studierte Landschaftspflegerin. „Weil ich in einem Praktikum verschiedene Sorten nicht bestimmen konnte, wollte ich das lernen“, blickte sie zurück. Und so sei eines zum anderen gekommen, heute ist sie Mitglied im Pomologen Verein.

Den Fischkarrerweg entlang, pflückte und kostete die Pomologin mehrere Früchte. Unter anderem den „Gelben Richard“. „Die Form ist etwas länglich und oben hat er einen großen Rostkleks“, erklärte Urte Delft. Dieser hier habe allerdings nicht so viel Sonne abbekommen. „Und nichts geht über sonnengereifte Früchte“, so die Pomologin.

Alte Sorten bieten größere Geschmacksvielfalt

In der Tat waren viele der Bäume von anderen zugewuchert, ein Umstand, der bei der künftigen Pflege behoben werden müsste. Neben Äpfeln entdeckte die Gruppe auch Süßkirschen- und Pflaumenbäume.

„Statt Zucker kann man für das Pflaumenmus übrigens auch verschrumpelte Pflaumen nehmen“, informierte Urte Delft. Das sei natürliche Süße. Eine weitere Apfelsorte war die Goldparmäne. Die Sorte sei ein guter Pollenspender, weil diese sehr verträglich für Allergiker seien.

Überhaupt lohnt es sich, der Pomologin zufolge, die alten Sorten wiederzuentdecken. „Die ganzen marktüblichen Sorten sind reine Inzucht, von ihnen gibt es nur sechs Muttersorten“, so Urte Delft. Die alten Sorten würden eine größere Vielfalt und damit auch Geschmacksvielfalt bieten.

„Der Weg ist das Ziel und das lässt sich auch hier gut mit dem Geschmackserlebnis verbinden“, sagte Heiko Bölk. Mit den Sewekowern will das Netz nun weiter im engen Kontakt bleiben. Eventuell soll auch der Bogen zum Naturpark gezogen werden, der seinerseits bald wieder in Sewekow vorbeischauen will.

