Post plant weitere Packstationen in der Prignitz und dem Ruppiner Land

Mit einer Kundenkarte und einem Abholcode können Prignitzer und Ruppiner rund um die Uhr ihre Pakete und Sendungen von einer Packstation abholen. Elf solcher Stationen, die über eine Vielzahl von Schließfächern verfügen, gibt es derzeit in den Landkreisen Prignitz und Ostprignitz-Ruppin, wie Postsprecherin Anke Blenn mitteilt.

Und zwar an den Standorten Neuruppin, Wittenberge, Wittstock, Perleberg, Pritzwalk, Kyritz, Fehrbellin, Neustadt, Karstädt und Bad Wilsnack. Hinzu kommen neun Postfachanlagen an besagten Standorten und Rheinsberg, ausgenommen Karstädt und Bad Wilsnack.

Post befördert immer mehr Pakete

„Die Paketmengen sind in den letzten Jahren deutlich angestiegen. In der Praxis stellen wir im Gegenzug fest, dass immer weniger Kunden tagsüber zu Hause erreichbar sind“, sagt Anke Blenn.

Auf diese Herausforderungen habe die Deutsche Post reagiert und ihr Netz an Packstationen und Paketshops in den letzten Jahren deutlich ausgebaut. Bundesweit gebe es aktuell rund 4500 Packstationen, die einen unkomplizierten Versand und Empfang von Paketen rund um die Uhr ermöglichen.

Weil der Briefverkehr rückläufig ist, reicht die derzeitige Anzahl von Postfächern. Quelle: imago stock&people

„Wir werden das Packstationsnetz in diesem und dem kommenden Jahr weiter deutlich ausbauen“, kündigt die Sprecherin an. Im Jahr 2021 soll es dann deutschlandweit 7000 Packstationen sowohl in Ballungsgebieten, als auch im ländlichen Raum geben. Sofern es eine ausreichende Kundenfrequenz gebe, könnten auch in der Prignitz und im Ruppiner Land weitere Stationen hinzukommen.

Flexibel auf ihre Briefe können Kunden über vorhandene Postfächer zugreifen. „Die Sendungen liegen dort schon morgens zur Abholung bereit“, so Anke Blenn. Die Postfächer werden mit Schlüsseln geöffnet. Im Gegensatz zu den steigenden Paketmengen seien die mit der Post beförderten Briefmengen in den letzten Jahren allerdings rückläufig.

„Wir gehen davon aus, dass diese Entwicklung anhalten wird“, sagt die Sprecherin. Deshalb sei der Bedarf durch bereits vorhandene Postfächer gedeckt. Eine deutliche Ausweitung der Postfächer sei im Moment nicht geplant.

Von Christian Bark