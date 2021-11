Pritzwalk

Der Kyritzer Hochzeitsplaner Uli Knieknecht von den Ja-Sagern aus Berlin gibt am Donnerstag, 4. November, „Praxistipps für erfolgreiche Firmen- und Kundenevents“ – beim ­Morning Call der Präsenzstelle Prignitz. Dieser richtet sich an Unternehmen, Solo-Selbstständige und Institutionen aus ­Ostprignitz-Ruppin und der Prignitz.

Jede Veranstaltung, Tagung, jedes Vertriebsmeeting oder Kick-off-Event ist für Veranstalterinnen und Veranstalter von großer Wichtigkeit. Oft werden strategische Entscheidungen, neue Projekte und Vorhaben auf den Weg gebracht, auf Meilensteine und Jubiläen angestoßen oder es kommen die besten Kundinnen und Kunden zusammen.

Hohe Erwartungen an Redner, Technik und Location

Entsprechend hoch sind die Erwartungen an Location, Technik, Inhalte und an gute Rednerinnen oder Redner, die speziell für die Veranstaltung gesucht und gebucht werden. Genau aus diesen Gründen wird häufig viel Geld in ein solches Event investiert.

Wo dabei gespart werden kann und wo besser nicht, welche Regeln es für erfolgreiche Firmen- und Kundenevents gibt, verrät Uli Knieknecht bei dem ­digitalen Morning Call.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Der Link zur Teilnahme an der kostenfreien Veranstaltung ist auf der Homepage der Präsenzstelle Prignitz zu finden: www.praesenzstelle-prignitz.de

Hintergrund zum „Morning Call“ der Präsenzstelle Prignitz

Der „Morning Call“ der Präsenzstelle Prignitz findet jeden zweiten Donnerstag um 8.30 Uhr mit wechselnden Gästen und Themen sowie einem anschließenden Austausch untereinander statt.

Die inhaltlichen Schwerpunkte der Veranstaltungen liegen auf den Bereichen Digitalisierung, Vermarktung, Personalmanagement, Social Media sowie Infos aus Forschung und Wissenschaft.

