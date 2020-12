Wittstock

Birgit Spiesecke geht zum Jahresende in den Ruhestand. Die Wittstocker Fachärztin für Innere Medizin in hausärztlicher Niederlassung gibt nach 29 Jahren ihre Praxis in jüngere Hände. Mit Asja Knie, Fachärztin für Allgemeinmedizin, steht ihre Nachfolgerin bereit und übernimmt zum 1. Januar 2021 die Praxis in der Gröperstraße.

Mit dieser Praxisnachfolge ist für Birgit Spieseckes 1300 Patienten die medizinische Versorgung weiterhin gesichert. „Das ist wie Goldstaub“, sagt sie über die Staffelstabübergabe an Asja Knie. Zeit zum Zuhören stand für Birgit Spiesecke stets im Vordergrund. „Vielleicht hatte ich einen guten Blick für meine Patienten und habe rechtzeitig Krankheiten erkannt“, sagt die 64-Jährige. „Ich habe Verantwortung für jeden Patienten übernommen und ihnen alles vermittelt.“

Anzeige

Internistin und Hausärztin Birgit Spiesecke mit hohem Anspruch

Ihr Anspruch: Fachlich kompetente Betreuung. „Trotz voller Sprechstunde war es mir immer wichtig, Lösungen für die Probleme der Patienten zu finden“, sagt Birgit Spiesecke. Das ist ihr gelungen, wie Patienten immer wieder bestätigen. Sie bezeichnen ihre Hausärztin als menschlich, herzlich und kompetent.

Immer für die Patienten gesund bleiben

Genauso wichtig wie die Arbeit mit den Patienten war ihr der persönliche Kontakt zu den Fachärzten im Krankenhaus. Als Hausärztin begleitete sie Familien über Jahrzehnte, machte Haus- und Heimbesuche und wurde mitunter auch zur Freundin. Als Druck empfand sie, dass sie für ihre Patienten immer gesund bleiben musste. Diesem Druck hielt sie stand. Ihren Patienten dankt sie für das langjährige Vertrauen und die Geschenke zum Abschied. Ihrem Praxisteam, den ärztlichen Kollegen und Pflegediensten für die gute Zusammenarbeit.

Von Falkensee nach Wittstock

Birgit Spiesecke stammt aus Falkensee, studierte Medizin in Rostock kam nach ihrer Facharztausbildung 1986 nach Wittstock. Bis 1991 arbeitete sie im Krankenhaus. „Die Klinik möchte ich nicht missen, aber soziale Aspekte spielen in einer Hausarztpraxis eine größere Rolle“, sagt die promovierte Ärztin.

Erste Praxisgemeinschaft in Wittstock gegründet

Am 6. Dezember 1991 eröffnete sie mit ihrer Kollegin Ute Mentzel die erste Praxisgemeinschaft in Wittstock. Ende 2011 ging Ute Mentzel in den Ruhestand. „Das waren 20 schöne Jahre“, sagt Birgit Spiesecke. Das vierköpfige Praxisteam läuft über die Jahrzehnte wie ein guter Viertaktmotor.

Asja Knie ist promovierte Allgemeinmedizinerin

Asja Knie stieg im Januar 2019 in die Praxis ein und promovierte kurze Zeit später. Birgit Spiesecke begleitete sie mehr als ein Jahr bis zu ihrer Facharztprüfung für Allgemeinmedizin. Seitdem arbeitete sie als angestellte Ärztin und steht ab 4. Januar 2021 als neue Praxisinhaberin für ihre Patienten bereit. „Sie ist kompetent, fachlich versiert, hat soziale Empathie und ist eine würdige Praxisnachfolgerin“, sagt Birgit Spiesecke. Und: „Dieses Beispiel zeigt, dass junge Ärzte in Wittstock eine Perspektive haben und die Patientenversorgung gewährt wird.“

Birgit Spiesecke (l.) bei einer Ultraschalluntersuchung der Schilddrüse. Asja Knie hat im Rahmen ihrer Facharztausbildung und im Praxisalltag viel von ihr gelernt. Quelle: Christamaria Ruch

Junge Ärztin kehrte in ihre Heimatstadt Wittstock zurück

Die 35-jährige Asja Knie ging nach dem Abitur in Wittstock zum Medizinstudium nach Rostock und begann ihre Facharztausbildung in Neubrandenburg. Im Januar 2019 wechselte sie in ihre Heimatstadt. „Schon 2017 zeichnete sich ab, dass Asja Knie hier einsteigt“, sagt Birgit Spiesecke voller Freude. „Ich fühle mich für eine Praxis und das Landleben berufen“, sagt die junge Ärztin. Auch wenn sie Respekt vor der Arbeit und den Anspruch hat, allen Patienten gerecht zu werden, wusste Asja Knie schon früh, dass sie in einer Hausarztpraxis ihre berufliche Erfüllung findet.

Hausärztin heißt, die Patienten über Jahrzehnte begleiten

„Einen Patienten über Jahrzehnte zu begleiten, dafür muss man geboren sein“, so Asja Knie. In den vergangenen zwei Jahren legte sie ein gutes Fundament: „Ich kenne alle Patienten und schätze die toll organisierte Praxis. Die Struktur läuft wie geschmiert und langsam möchte ich in die großen Fußstapfen treten.“ Birgit Spiesecke sieht zwischen sich und ihrer Nachfolgerin viele Parallelen. Die Berufung, der Dienst am Patienten und die gleiche Denkweise gehören dazu.

Entspannter Blick in den Ruhestand

Birgit Spiesecke blickt entspannt in ihren Ruhestand. „Ich freue mich auf diese Zeit. Denn der Beruf hat mein Leben verändert und die Arbeit das Leben dominiert. Meine Familie musste die Entbehrungen ertragen.“ Nun möchte die Ärztin ihren Kopf frei bekommen für ein Leben nach der Arbeit. Eine ihrer Enkeltöchter hat ihr nach dem ersten freien Wochenende als Ruheständlerin auf den Zahn gefühlt: „Oma, wie ist das jetzt als Rentner?“

Von Christamaria Ruch