So war die Premiere im Autokino Zempow

Zempow

Seit Freitagabend um 22.08 Uhr hat Zempow sein Autokino zurück. Denn da beginnt der Film „Der Junge muss an die frische Luft“, der die Kindheit von Hape Kerkeling beleuchtet. Es ist die Premiere nach einer längeren Pause. Rund 100 Besucher in etwa 50 Autos haben sich auf den terrassenförmigen Standplätzen eingefunden. Die neue, imposante Leinwand im Format neun mal 21 Meter leuchtet weiß und ist auch auf den hinteren Plätzen gut zu sehen. 100 Film-Minuten später ist es geschafft: Die Premiere ist ohne Probleme über die Bühne gegangen. Die Autos verlassen über den ausgeschilderten Hinterausgang das Gelände.

Es beginnt entspannt

Der Abend beginnt entspannt. Ab etwa 20.15 Uhr rollen die ersten

Anzeige

Am Einlass. Quelle: Björn Wagener

Weitere MAZ+ Artikel

Autos auf den Platz – meist einzeln. Eine nennenswerte Warteschlange gibt es nicht – bestenfalls mal zwei oder drei Fahrzeuge. Die Insassen haben die Karten bereits online erworben. Das spart Zeit. Aber das ist nicht die einzige Corona-Maßnahme. Bereits am Einlass steht ein Schild, das darauf hinweist, dass zwischen den Autos ein Mindestabstand von anderthalb bis zwei Metern eingehalten werden soll. Platz gibt es genug. Im Toilettenhäuschen, das nur einzeln aufgesucht werden darf, gibt es Seife und Desinfektionsmittel, außerdem auf der anderen Seite des Geländes ein Bio-Klo.

Dennoch weisen Silke Wandt und Thorsten Oesterreich die Fahrer ein – manchmal sogar mit betont schwungvollen Bewegungen. Überall herrscht gute Laune. Bei den Gastgebern vom Dorfkulturverein ebenso wie bei den Besuchern, die meist lächelnd hinterm Lenkrad sitzen. Die Plätze sind rasch eingenommen.

Späterer Filmstart

Doch es ist Ende Mai. Die Dunkelheit lässt noch auf sich warten –

Langsam füllen sich am Abend die Reihen. Quelle: Björn Wagener

und so auch der Filmstart. „Wir hatten ihn zu um 21.30 Uhr angekündigt, aber das ist zu früh“, sagt Denise Grduszak vom Verein, die den Einlass managt. Nach und nach trudeln immer mehr Autos ein – viele mit ortsfremden Kennzeichen.

Währenddessen prüft Veranstaltungstechniker Svante Süß in dem kleinen Vorführraum etwa 50 Meter vor der Leinwand den Projektor. „Es ist nicht die beste Technik, aber es funktioniert“, sagt er. Der Film werde nicht von einem klassischen Datenträger, sondern einer Computer-Datei abgespielt.

Ton übers Autoradio

Der Ton kommt glasklar übers Autoradio – Frequenz 92,6. Aber es

Veranstaltungstechniker Svante Süß am Projektor. Quelle: Björn Wagener

gibt auch einen Außenlautsprecher. Wer seine Autobatterie schonen möchte, kann einfach das Fenster einen Spalt breit herunterlassen. Es empfiehlt sich also, warme Sachen mitzunehmen. Wer trotz allem Startprobleme haben sollte, dem helfen die Leute vom Dorfkulturverein.

Am Abend zuvor hatten sie für die Einwohner aus dem Dorf zur Generalprobe geladen. „Wir waren richtig erstaunt, wie gut alles klappte“, berichtet Silke Wandt vom Dorfkulturverein. Immerhin hatte es im Vorfeld viel Arbeit gegeben: Die Leinwand musste installiert und der organisatorische Ablauf und der online-Kartenverkauf organisiert werden. Außerdem mussten die Technik und der Platz fit gemacht werden.

Der Platz ist vielen vertraut

Doch das Autokino in Zempow hat eine über 40-jährige Geschichte.

Frank Grütte und Maret Müller-Grütte aus Pritzwalk. Quelle: Björn Wagener

Kein Wunder, dass es manchem Besucher noch sehr vertraut ist – so wie Sven Schreder, der vor Kurzem von Wittstock nach Lutherstadt Wittenberg zog. Er kennt noch die alten Zeiten, als sich die Autos drängten und es auch noch einen Imbiss auf dem Platz gab. „Als wir gehört haben, dass das Autokino wieder aufmacht, dachten wir uns: Da müssen wir hin“, sagt Schreder, der mit Julia

Abstandshinweis am Eingang. Quelle: Björn Wagener

Schulze den Abend verbringt. Für die junge Frau ist es der erste Autokino-Besuch überhaupt.

Beide stehen mit ihrem Transporter als einzige „falsch herum“. Statt wie alle anderen durch die Frontscheibe verfolgen sie das Geschehen auf der Leinwand aus der geöffneten Heckklappe heraus. Kissen und Decken machen den Abend gemütlicher. Zum Naschen gibt’s Melone.

Süßes im Handschuhfach

Frank Grütte und Maret Müller-Grütte aus Pritzwalk stehen ebenfalls nicht mit leeren Händen da. Süßes liegt im Handschuhfach. Von der Premiere habe er über MAZplus erfahren, sagt Frank Grütte. „Seit ich etwa 15 Jahre alt war, war ich regelmäßig in Zempow.“

Als es losgeht, begrüßt Denise Grduszak die Besucher übers Mikrofon. „Wir sind megastolz und froh, dass so viele heute da sind“, sagt sie. Anstatt Applaus gibt es ein Hupkonzert. Drei Wochen sei an der neuen Leinwand gearbeitet worden. Ein kurzer Film blickt auf diese Zeit und das Engagement der Helfer zurück. Dann ist es so weit: Die Premiere kann starten.

Info www.autokino-Zempow.de

Von Björn Wagener