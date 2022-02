Pritzwalk

Es ist früh am Morgen in Pritzwalk, als das Gespräch mit Katrin Lange stattfindet. Gerade ist sie in ihrem SPD-Wahlkreisbüro in Pritz­walk, aber der volle Terminkalender, der sie alsbald wieder gen Potsdam führen wird, wirft seine Schatten schon voraus.

Auch wenn sie natürlich angesichts langer Arbeitstage eine Zweitwohnung in Potsdam hat, war es für die brandenburgische Finanzministerin nie ein Thema, ihren Wohnort, den Pritzwalker Ortsteil Beveringen, zu verlassen – was sie oft viel Zeit im Auto verbringen lässt, das für sie ein weiterer Arbeitsplatz ist.

Die Prignitz als unverzichtbares Kontrastprogramm zu Potsdam

Und: Sie ist ja auch direkt gewählte Landtagsabgeordnete im Wahlkreis 2 und Pritzwalker Stadtverordnete und vertritt damit die Region.

„Die Prignitz ist für mich ein unverzichtbares Kontrastprogramm zu Potsdam“, sagt Katrin Lange, „hier sind die Menschen geerdet, und ich werde hier tatsächlich mit dem echten Leben konfrontiert.“

Was sie zum Beispiel in Sachen Corona angesichts der veränderten pandemischen Lage einen eigenen Blick auf die Sache werfen lässt. Denn man habe den Leuten sehr viel abverlangt, und das kommt in einer ländlichen und nicht ganz so begüterten Region vielleicht auch mehr zum Tragen als eben in Potsdam.

Katrin Lange findet, dass Politik sich hinterfragen muss, gerade was die Corona-Maßnahmen angeht: „Da ist nicht alles richtig gelaufen“, sagt sie, „aber das war auch für uns Neuland.“ 2G im Einzelhandel sei zum Glück weg. Katrin Lange: „Wenn ich Maßnahmen nicht mehr schlüssig erklären kann, dann muss ich sie zurücknehmen.“ Es sei nie um etwas anderes gegangen als die Überlastung des Gesundheitssystems, und die gebe es trotz hoher Infektionszahlen derzeit nicht.

Die brandenburgische Finanzministerin und SPD-Landtagsabgeordnete Katrin Lange vor ihrem Wahlkreisbüro in Pritzwalk. Quelle: Bernd Atzenroth

Katrin Lange äußert Verständnis für Kritik an der Corona-Politik

Corona-Politik sei keine Frage der Haltung, sondern von „sinnvollen und wirksamen Maßnahmen“, sagt sie im Hinblick auf die Diskussion über den Appell „Brandenburg zeigt Haltung“, die jetzt, wenn auch spät, in Pritzwalk geführt wird: „Demonstranten und Kritiker pauschal in eine Ecke zu stellen, mache ich nicht mit“, sagt sie. Und schließt sich insoweit ihrem Parteifreund Karl-Heinz Schröter an.

Es gebe „viele ganz normale und anständige Leute, die ein Recht darauf haben, ihre Meinung zu äußern“. In Pritz­walk seien die Veranstaltungen angemeldet gewesen und es habe auch keine Pöbeleien gegeben – ungeachtet dessen, wer die Veranstaltungen angemeldet hat.

„Schlechtes Gewissen“ wegen ihres Mandats in Pritzwalk

Was die Wahrnehmung ihres Mandats in der Pritzwalker Stadtverordnetenversammlung angeht, hat sie aber ein „schlechtes Gewissen“, denn oft erlauben ihr Terminüberschneidungen von ihrer Arbeit in Potsdam mit den Sitzungen in Pritzwalk nicht, an diesen Sitzungen teilzunehmen, was sie bedauert. Aber sie muss als Ministerin gleich vier Ausschüsse betreuen.

Und sie hat sowohl als Finanz- als auch als Europaministerin gerade große Aufgaben vor oder auch schon hinter sich. Die eine ist der gerade verabschiedete Haushalt für das Land. „Wir sind ganz gut durch die Krise gekommen“ sagt sie, „der neue Haushalt wird nicht einfach, aber es ist machbar.“ Für 2023 und 2024 möchte sie wieder einen Doppelhaushalt aufstellen, „damit man mehr Verlässlichkeit und Planbarkeit hat“.

Katrin Lange zur Russland-Ukraine-Krise: So schlimm war die Situation noch nie

Europa-Angelegenheiten rücken mit der Russland-Ukraine-Krise gerade ganz aktuell in den Vordergrund. „Wichtig ist, verbal und militärisch abzurüsten“, meinte sie noch kurz vor der Eskalation der Krise in dieser Woche. Aber schon vor einigen Tagen war für sie klar: „So schlimm war die Situation noch nie.“

Wie schwierig dabei auch ihre Aufgabe ist, wird daran deutlich, dass sie sowohl für den Kontakt mit Polen als auch den mit Russland zuständig ist und beiden gleichermaßen gerecht werden will.

Finanzministerin zweifelt Sinn der Sanktionen gegen Russland an

„Das Sicherheitsbedürfnis von Russland wurde jahrelang nicht ernst genug genommen“, sagt sie so einerseits und ist der Überzeugung, dass an der Verhärtung der Fronten, „nicht nur einer schuld ist. Die jetzige Krise hat eine lange Vorgeschichte.“. Katrin Lange: „Wir können auch kein Interesse daran haben, dass sich Russland immer stärker an China wendet.“

Gaslieferungen seien wichtig für eine stabile Energieversorgung, findet sie und hält dies auch „für ein soziales Problem“. Sie beklagt, dass durch die jahrelangen Sanktionen gegen Russland wirtschaftliche Verflechtungen verloren gegangen seien. „Die bisherigen Sanktionen haben jedenfalls gar nichts verbessert. Das ist einfach mal Fakt“, sagt Lange.

Auch die Zusammenarbeit mit Polen ist wichtig

Ihr ist aber auch die Zusammenarbeit mit dem sehr Russland-kritischen Polen wichtig: „Wir haben in der Grenzregion eine super Verbindung.“ Und das trotz einer Regierung in Warschau, mit der die Zusammenarbeit mitunter schwierig ist. Aber in Zeiten der Pandemie sei eben diese Zusammenarbeit gut gewesen.

„Es ist eine demokratisch gewählte Regierung, ob uns das gefällt oder nicht“, betont Katrin Lange, die aber auch nicht alles für zielführend hält, was von deutscher Seite Polen über die Oder unter die Nase gerieben wurde.

In Zeiten der Bemühungen um eine stabile Friedensordnung in Europa soll aus Katrin Langes Sicht mehr denn je das Weimarer Dreieck bemüht werden, das gemeinsame Gesprächsforum von Deutschland, Frankreich und Polen.

Für Christian Müller als neuer Prignitzer Landrat

Stabilität ist ihr natürlich auch wichtig, was die kommunalpolitischen Verhältnisse angeht. Und deshalb wird sie sich dafür einsetzen, dass der derzeitige Erste Beigeordnete in der Kreisverwaltung, Christian Müller, Nachfolger des scheidenden Prignitzer Landrats Torsten Uhe wird. „Christian Müller ist verlässlich. Und er hat in Meyenburg gelernt“, sagt die ehemalige Amtsdirektorin von Meyenburg über den SPD-Bewerber, „ich halte ihn natürlich für einen sehr geeigneten Kandidaten.“

Von Bernd Atzenroth