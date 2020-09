Wittstock

“Da kommt er ja schon. Beeilung!“ Für einen Augenblick wird es hektisch. Als der Triebwagen der Bahn heranrauscht, geht alles ganz schnell. Der Dino mit seinem Umhang in Regenbogenfarben verlässt seinen Käfig und läuft übers Feld – verfolgt von dunkel gekleideten Gestalten.

Diese kleine Szene spielte sich am Samstag zwischen 11 und 16 Uhr auf einem Feld an der Geschwister-Scholl-Straße in Wittstock im Stundentakt ab – immer wenn ein Zug vorbei fuhr.

Anzeige

Für eine bunte Gesellschaft

Garniert wurde das Ganze von einem Banner, das für eine bunte

Weitere MAZ+ Artikel

Die Mädchen vor dem Banner auf der Wiese. Quelle: Björn Wagener

Gesellschaft warb – und von Bengalos. Das ist Pyrotechnik, die farbige Rauchschwaden hervorbringt. Allerdings ließen sich letztere nicht immer genau dann zünden, wenn der Zug das Areal passierte. Der Regen machte am Vormittag das ohnehin schwierige Timing noch komplizierter.

Die Aufführungen waren Teil des landesweiten Jugendkulturprojektes „#AnBahnen“, das unter anderem auch vom Bildungsministerium gefördert wird. Es fand am Samstag an 38 Orten statt.

Junge Leute fordern Aufmerksamkeit

Jugendliche machten dabei in selbst gestalteten kleinen

Die Manga-Mädchen mit dem Banner vor den Gleisen in Wittstock. Quelle: Björn Wagener

Aufführungen zu verschiedenen Themen auf sich aufmerksam. Grundsätzlich ging es aber überall darum, auf die Mitbestimmungsrechte junger Menschen hinzuweisen, die gerade in der Corona-Krise stark in den Hintergrund getreten seien, wie Jugendliche finden.

In Wittstock waren zwei Gruppen von Jugendlichen unabhängig voneinander für das Projekt „#AnBahnen“ aktiv.

Unterstützung bekamen sie vom „Jugend-Aktions-Gruppen-Theater“ (JAGT), das von Jugendsozialarbeiterin Janine Dittmeyer von der Jugendbildungsstätte des Deutschen Gewerkschaftsbundes ( DGB) in Flecken Zechlin betreut wird.

Der Engstirnigkeit entfliehen

Die dunklen Verfolger sollen die Engstirnigkeit der Gesellschaft darstellen, der der bunte Dino zu entfliehen versucht. Sechs 14-jährige Mädchen haben sich die Szene ausgedacht und auch für die Kostüme gesorgt.

„Der Kontakt zur Theatergruppe kam über die Demokratiewerkstatt zustande“, erzählt Urszula Pucek, eine der Darstellerinnen. Die Herausforderung den Bahnreisenden in nur wenigen Sekunden eine Botschaft zu übermitteln, „ist ja gerade das Coole“, findet die 14-Jährige. Dass womöglich nicht alle Reisenden gleich verstehen werden, was die Szene aussagen will, ist für die Mädchen kein Problem.

Einfach mal drüber nachdenken

„Die Leute sollen einfach mal darüber nachdenken“, finden Urszula Pucek und Philomena Mittelstädt. Beide gehen aber davon aus, dass die Regenbogen-Fahne und das Banner das Anliegen in seinen Grundzügen transportieren können.

Das kleine Stück sei zweimal geübt worden. Doch zur Vorbereitung gehörte noch mehr. So sei mit einer kurzen Zugfahrt die Wirkung aus der Perspektive des Bahnreisenden zuvor getestet worden. Auch holten die Mädchen die Genehmigung des Landbesitzers ein, dort aktiv werden zu dürfen.

Der Regen machte zumindest am Vormittag alles etwas schwieriger – vor allem für Christina Schalow, die in dem Dino-Kostüm steckte und nur durch ein kleines Sichtfenster blicken konnte, das auch gern mal beschlug. „Aber es geht schon“, sagte sie am Samstag nach ihrem ersten Einsatz tapfer.

Cosplay am Bahnhof

Gleichzeitig war die zweite Gruppe im Projekt direkt am Bahnhof in

Bunt präsentierten sich die Mädchen in ihren Manga-Kostümen. Quelle: Björn Wagener

Wittstock aktiv. Anastasia, Caro und Laura präsentierten sich dort mit Cosplay. Dabei werden japanische Manga-Figuren nachgestellt. „Wir sind große Manga-Fans“, sagt Caro. Unterstützt wurden die Drei von Joan, die selbst nicht als Darstellerin fungierte. Sie zeigten zudem ein Banner mit der Aufschrift „Jugend ist bunt – nicht nur Bildung trotz Corona“. Die Mädchen freuten sich darüber, dass sogar ein Lokführer ihre Aktion mit einem „Daumen hoch“ quittierte.

Von Björn Wagener