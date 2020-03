Jesus House in Wittstock - Christliches Jugendprojekt in Wittstock wegen Corona in den Herbst verschoben

Sie wollten lesen, diskutieren und feiern. Nun ist das christliche Jugendprojekt „Jesus House“ in Wittstock wegen der Corona-Gefahr in den Herbst verschoben worden. Jesus soll via Stream aber trotzdem nach Hause kommen.