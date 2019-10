Wittstock/Berlin

Bereits in den frühen Morgenstunden haben sich am Dienstag zahlreiche Landwirte aus Wittstock und Heiligengrabe getroffen, um gemeinsam mit ihren Traktoren in die Bundeshauptstadt Berlin zu fahren. Dort wollen sie gegen aktuelle Maßnahmen der Bundesregierung beispielsweise das Agrar- und Klimapaket demon...